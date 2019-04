Lourdes Flores Nano: "Los aportes de campañas no están tipificados como delito"

La lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, señaló en una entrevista que los aportes de campaña no son considerados como delito en el país.

Esto, en el marco del testimonio de Jorge Barata de este martes 23, que manifestó en sus declaraciones que Odebrecht le proporcionó un incentivo económico a la campaña de Lourdes Flores Nano para las elecciones presidenciales 2006.

"Vuelto a sostener con toda convicción y respeto a la autoridad, los aportes de campaña en el Perú no están tipificados como un delito. Se están llevando a cabo investigaciones en las que yo creo que si finalmente triunfa la verdad y el derecho, se tendrá que decir que esas conductas no están tipificadas como delitos en el Perú", manifestó Lourdes Flores Nano.

"Yo le he dicho al señor Fiscal (Carlos Puma) que 'me tiene a sus órdenes' y así estoy; ya he brindado toda mi información personal... propiedades, cuentas, tarjetas de crédito -el partido también brindará toda la información que corresponda-, pero también le he dicho con todo respeto 'creo que está investigando un caso que no es un delito' [...] Será un respetuoso debate jurídico entre la Fiscalía y yo que soy abogada", agregó.

