CPJ pide a las autoridades peruanas garantizar seguridad de Gorriti e IDL-Reporteros

A raíz del suicidio de Alan García, han surgido críticas y ataques a IDL-Reporteros, que ha sacado investigaciones contra el expresidente relacionadas al caso Lava Jato. Ante ello, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ en sus siglas en inglés) realizó un pronunciamiento, en el que las autoridades nacionales deberían tomar medidas de seguridad para el portal de investigación.

El CPJ añadió que las autoridades no deberían realizar expresiones que responsalibilicen al mencionado medio de comunicación ni a su director, Gustavo Gorriti.

“Autoridades peruanas deberían tomar acciones inmediatas para asegurar la seguridad de los periodistas de IDL-Reporteros y los funcionarios deberían de abstenerse de realizar declaraciones enardecedoras culpando al medio y a su director, Gustavo Gorriti, por el suicidio de la semana pasada del expresidente Alan García”.

El Comité para la Protección de Periodistas recordó la expresión del congresista Héctor Becerril de Fuerza Popular a raíz del deceso del exlíder del Apra, responsabilizando a Gorriti y al fiscal José Domingo Pérez de la muerte de García.

Además, el exministro aprista Luis Gonzales Posada también señaló que la detención preliminar contra Alan García era para “calmar” al periodista de investigación y a Pedro Cateriano.

“Si bien la política peruana está de luto, vilipendiar a reporteros como Gustavo Gorriti por realizar periodismo de investigación no es una respuesta apropiada a la muerte de García”, declaró la coordinadora de CPJ en Centroamérica y Sudamérica, Natalie Southwick.

El caso Odebrecht involucra a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. En el caso de este último, se investigaba los presuntos aportes de la constructora brasileña a su campaña presidencial en el 2006, sobornos por el Metro de Lima, el dinero ilícito a Luis Nava para funcionarios apristas y los 100 mil dólares para García por la conferencia en el 2012.