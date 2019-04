Ricardo Pinedo afirma que Alan García le entregó carta cinco meses antes de dispararse

Ricardo Pinedo, ex secretario personal de Alan García, reveló que, cinco meses antes de dispararse en la cabeza, el expresidente le pidió que guardara la carta que fue leída en el su velorio.

En declaraciones para Canal N, Pinedo narró que García Pérez escribió dicha misiva, en la que explicaba los motivos de su decisión final, fue redactada en su propio Ipad de trabajo, y se la entregó en un sobre.

"Yo no sé cuándo escribió su carta de despedida, pero él me entregó un sobre lacrado hace cinco meses y me dijo: quiero que usted me guarde este sobre. Pasaron dos meses más y en una conversación de despacho me dijo: quiero que sepa que ese sobre que le di es para mis hijos", contó el extrabajador de García.

Según manifestó Ricardo Pinedo, recordó de la existencia del sobre durante el velorio del ex Jefe de Estado, y que no dudó en entregársela a sus hijos.

"Hasta donde sé, es el único documento que él deja", agregó.

Por otro lado, el exsecretario también informó que, antes de acabar con su vida, Alan García dejó "casi listo" un libro con sus memorias.