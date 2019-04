“Con la partida de Alan García, todo el temor desaparece. Ha limpiado el honor del Apra”

Nidia Vílchez acompañaba a su madre en el hospital Almerara cuando se enteró de que Alan García había ingresado de emergencia al Casimiro Ulloa. Fue allá y estuvo presente cuando los médicos convocaron a la familia para anunciar el desenlace. Dice estar de acuerdo con el suicidio del expresidente porque salvó “el honor del Apra”.

¿No es un exceso echarle la culpa del suicidio de Alan García a la Fiscalía, al Gobierno?

¿No es un exceso el terrorismo judicial que hay actualmente? ¿No es un exceso la presión contra una persona que ha tenido la oportunidad de ocupar el cargo más importante y que no tiene acusación fiscal?

¿Terrorismo judicial?

Es que su pregunta trae otras preguntas.

A ver: el suicidio es algo muy personal.

Alan lo plasma en su carta, donde explica a su familia.

Y si es tan personal, ¿por qué se les atribuye la responsabilidad a terceros de un acto que supone, disculpe la crudeza, dispararse un balazo en la cabeza por propia mano?

No voy a discutir con La República si es que defiende o no al Poder Judicial, pero el terrorismo judicial, para usar las palabras de Hugo Neira, hará que la lucha anticorrupción se manche de sangre, de injusticia, impedirá que se llegue a la verdad, a sanciones reales.

Por lo pronto, están apareciendo nombres reales: Nava por ejemplo, antes Cuba. Y sumamos entre ellos unos 13 millones de dólares.

Y los millones de Toledo y los de Humala. ¿Cuál es la acusación para Alan García?

Eso estaba en proceso de investigación.

Pero lo sentenciaron. Una detención preliminar es una sentencia. Y Nava tendrá que responder individualmente.

¿Está de acuerdo con el suicidio de García?

Estoy de acuerdo por haber salvado el honor del Apra, de su familia y el honor de no ver mancillada la figura de un expresidente. Estoy de acuerdo que, con dignidad, marchara hacia la historia.

¿No era mejor que demostrara en vida su inocencia?

¿Quiénes somos nosotros para decirle a Alan qué era mejor? Cumplió con presentar sus descargos a todo aquel que lo convocara. Pero le impidieron salir del país y de ahí venía la detención sin acusación. Se abusa de la detención preventiva.

Estará de acuerdo en que era necesario investigar a García. Nava fue secretario de la presidencia, muy cercano.

Que hablen Nava y los demás procesados.

Y sobre la detención, hubo un intento previo de elusión, a través del frustrado asilo.

Niego rotundamente que Alan fuera culpable. Ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público actúan con independencia. Y no me cabe la menor duda de que esto está vinculado con Martín Vizcarra. Vizcarra cargará sobre sus hombros con la muerte de Alan García. Todos estos hechos se producen luego de que cae en las encuestas. Hasta dicen que lo del incendio (del viernes en Mesa Redonda)... ¡Quién sabe! Se necesitan hechos, no especulaciones.

Usted me dice que se deben dejar las conjeturas y sugiere ahora que el incendio del viernes fue provocado con algún interés político.

Yo no digo, dicen que fue así. Pero lo que sí voy a decirle yo es que, con la partida de Alan, todo el temor desaparece. Ha limpiado el honor del Apra. Sin embargo, si hay alguien involucrado tendrá que responder individualmente.

Barata será interrogado.

¡Que hable! ¿Cuál era la desesperación de detener a Alan antes de que Barata declare a los fiscales?

¿Y qué pasa si Barata vincula a García?

¿Y usted por qué especula? Eso es muy de ustedes. Yo quiero ver un hecho concreto.

¿Usted siempre ha estado en contra de la prisión preventiva, o solo se ha opuesto a partir del caso de García?

Yo hago mía la sustentación del Tribunal Constitucional: que se está haciendo uso y abuso de la detención preliminar y preventiva.

Insisto, ¿pensaba igual cuando detuvieron, por ejemplo, a Ollanta Humala y a Nadine Heredia?

Me remito a lo que dice el TC, sobre el abuso de las detenciones que incluye a varios actores políticos.

¿Pero antes pensaba igual que ahora, o es porque García iba a atravesar por un trance similar?

Como dije, hago mío el fallo del TC.

¿Qué es lo que va a ocurrir con el Apra?

Esta es una gran lección que nos permitirá un relanzamiento. En octubre tendremos nuestro congreso y Alan nos ha unido a todos en el partido. El Apra tiene 92 años y habrá muchos más.

Seguro que habrá más, yo no les deseo que desaparezcan…

Muchas gracias.

Lo que quiero decir es que, como varios han hecho notar, la gran figura política era García, y ahora el liderazgo está dividido entre varios, pero nadie destaca sobre el otro.

Esa misma reflexión hicieron cuando murió Haya de la Torre. Pero alrededor de la significativa partida de Alan, el Apra será relanzado con unidad y nuevas generaciones.

¿Con Federico Danton?

Extraordinario muchacho, que al igual que su padre tendrá que prepararse. En su momento asumirá roles. Me encantó cuando dijo que con unidad había que relanzar al partido. No se hurta lo que se hereda.

No tengo nada contra la militancia juvenil, al contrario, aunque Federico Danton es más un adolescente. Sin embargo, ¿no fue un exceso emotivo hacerle firmar su adherencia sobre la tumba de su padre?

¿Usted vio que alguien lo obligara?

No, como nadie obligó a García. Pero había cámaras, mucha gente alrededor, era un velorio. Yo solo consulto si era el mejor momento.

(Federico Danton) solicitó ser inscrito. Fue su pedido. Y él fue quien impidió el ingreso de Humala al local del partido, él. ❖