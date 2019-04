La evasión imposible

A pesar de lo que claman las redes sociales, hoy no es el momento para una evaluación judicial de Alan García. Eso sí: debe quedar claro –porque esto explica el desenlace– que el cerco se había estrechado.

Ante una tragedia humana tan inesperada, corresponde dejar que la familia, amigos y seguidores procesen su duelo. Algo que no están haciendo muchos voceros apristas –con y sin carnet– empeñados más en obstruir la justicia que en honrar al compañero.

Sin embargo, a partir del martes 23, cuando empiece a hablar Barata, la verdad deberá continuar abriéndose paso. Como debe ser. Es lo que se merece el Perú.

Sería injusto, no obstante, reducir la figura de García a la de un Houdini judicial. Si fuera solo eso, entonces su victoria sería inapelable. Ganó. Jamás pasó un solo día en prisión. Protagonizó el acto más grande de escapismo. Dejó flotando una amarga sensación de impunidad que ya no podrá aliviarse.

Pero García fue mucho más. Es comprensible que al público más joven esto le suene ridículo. Ellos solo han visto su versión más patética, al que tuiteaba sobre la anemia, al que postulaba a Mario Hart, al que creía que los Transformers eran “unos drogados”, al que se asomaba detrás de una cortinita en la embajada de Uruguay. Al que la debía y la temía.

No fue un genio. Basta asomarse a sus libros ilegibles y a la hiperinflación para confirmarlo. Pero sería muy mezquino negarle una formación que ya no se ve y, sobre todo, esa oportunidad de oro que aprovechó –literalmente a costa de todo un país– al máximo: su primera presidencia. No todos han podido codearse con Kim Il-Sung a los 35 años.

Uno de sus momentos estelares fue la campaña del 2006. Me tocó cubrirlo durante esa segunda vuelta que, era obvio, iba a ganar. Cuando se sentía seguro, era el polo opuesto al de los últimos años. Se creía su personaje. Imagino que ése es el García que recordarán sus seguidores.

El último día de la campaña –cuando ya no se puede hablar de política, cuando ya no tiene sentido confrontar al candidato– nos sentamos a hablar de la muerte y la Historia.

Me había impresionado verlo en el funeral de Belaúnde, unos años antes. Era obvio que pensó en el suyo propio. Le hablé de eso. Quiso evadir. El tema no le era grato. Por supersticioso (que lo era), pensé entonces. Ahora creo que estaba incómodo porque sabía que a la muerte le sigue el juicio de la Historia. Y de eso, de las verdades que todos conocemos y de las sospechas que pronto confirmaremos, de eso sí que nadie puede escapar.