Enrique Cornejo: Policía detuvo de forma preliminar al exministro de Alan García

Esta mañana, Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, fue detenido por agentes de la Policía, como parte de la orden judicial de detención preliminar de diez días contra él.

A pesar de anunciar minutos antes que se entregaría voluntariamente en RPP, los agentes del orden lo esperaban en los exteriores de dicho medio de comunicación.

"Yo que siempre he colaborado con la justicia, siempre he acudido a cualquier citación, incluso públicamente, de aquí me voy al Ministerio Público para entregarme y ofrecer toda la verdad que tengo. Estoy muy seguro que el proceso que viene y la justicia tendrán que imponerse", declaró Cornejo tras enterarse de la orden de detención preliminar.

Tras detenerlo, Enrique Cornejo fue trasladado por los agentes del orden a la sede de la Prefectura, en el Cercado de Lima.

Además de Cornejo Rivera, el juez Juan Sánchez Balbuena ordenó la detención del expresidente Alan García, Miguel Atala, Oswaldo Plasencia, entre otros.