Enrique Cornejo se pone a disposición de la justicia tras orden de detención

Tras la emisión de una orden de detención preliminar de diez días en su contra, Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones, afirmó que se entregará voluntariamente a la justicia.

En declaraciones para RPP, Cornejo Ramírez negó que tenga alguna relación con la acusación fiscal, y que se entregaba para que las investigaciones sigan su curso.

"Yo que siempre he colaborado con la justicia, siempre he acudido a cualquier citación, incluso públicamente, de aquí me voy al Ministerio Público para entregarme y ofrecer toda la verdad que tengo. Estoy muy seguro que el proceso que viene y la justicia tendrán que imponerse", sostuvo el exministro.

Además, el otrora candidato a la alcaldía de Lima se solidarizó con la difícil situación que atraviesa el expresidente Alan García, quien se disparó en la cabeza y es operado de emergencia en el Hospital Casimiro Ulloa.

"Independientemente de las opiniones que tengamos sobre hechos, la persona está sobre todo. Mi solidaridad con la familia de Alan García, y espero realmente que salga de este trance", agregó.