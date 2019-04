García dice no teme ir a prisión y pide a fiscal que le entregue lo investigado

Ante el avance de las investigaciones del caso Odebrecht que comprometen a funcionarios de su segundo gobierno como Luis Nava, el expresidente Alan García reiteró su inocencia y aseguró que las responsabilidades “son personales” y las acusaciones en su contra tienen que ser documentadas, añadiendo que no tiene temor de ir a prisión.

Al conocerse que la empresa Odebrecht confesó haber transferido dinero a 'Chalán', seudónimo adjudicado a Luis Nava, y el testaferro para la recepción de dinero habría sido Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú, García aseguró que no tenía conocimiento del dinero entregado a Nava y rechazó ser el destinatario final de los millones pagados como presunta coima.

Luego de insistir que tiene la conciencia limpia, García dijo que su nombre no aparece en ninguna investigación. "Debemos esperar la respuesta de los señores Atala y Nava, creo que podrán aclarar las cosas y espero la declaración del señor Barata", comentó.

Además, ante las versiones de una eventual solicitud fiscal de prisión preventiva en su contra, el exmandatario dijo que "no le temo a una prisión preliminar y el impedimento de salida del país es como una prisión. No puedo ir a ninguna conferencia, no puedo asistir a ninguna reunión, estoy, de alguna manera, atado".

También descartó saber si los apelativos 'Chalán' o 'Bandido' les corresponden a Luis Nava y a su hijo, José Nava Mendiola. "En absoluto. El Perú es un país de caballos de paso y nada más. Me parece extrañísimo, no sabemos cuáles son los movimientos contables en esa empresa", aseguró.

Estrategia legal

Mientras García declaraba, su abogado Erasmo Reyna desplegaba su estrategia legal al enviar un requerimiento al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria para que disponga que el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, le comunique de los actos de investigación.

En el documento, Reyna manifiesta que hasta en cuatro oportunidades anteriores ha pedido al despacho del fiscal Pérez Gómez que le informe de lo investigado, pero no ha obtenido respuesta, anotando que "el derecho de prueba es parte del debido proceso".

Este pedido se suma al realizado el lunes al Ministerio Público, para que el fiscal Pérez precise qué actos vincularían a García con los presuntos pagos de coimas de Odebrecht a Luis Nava y Miguel Atala.

Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado hay suficientes indicios para que la Fiscalía trabaje con la hipótesis criminal que el último beneficiario de los aportes de Odebrecht era Alan García.

Explicó que los crímenes de gran corrupción se construyen con base en indicios y se puede afirmar con rigor que el dinero de Odebrecht no era para Atala y "la Fiscalía ya puede trabajar con la hipótesis que los últimos beneficiarios no eran Nava y su hijo, sino Alan García".

Maldonado considera que la congresista Rosa Bartra miente cuando dice que no tenía información para pedir en la comisión Lava Jato que se investigue a García, pues ya se conocía el informe Plea Agreement (acuerdo de culpabilidad) entre la United States District Court Of New York y Odebrecht del 21 de diciembre del 2016, en que se describe el patrón criminal de la constructora, que pagaba coimas a gobiernos y presidentes a cambio de obras. "Esa comisión buscó la impunidad de Keiko y Alan", afirmó. El exfiscal Avelino Guillén dijo que la investigación de Bartra fue deficiente, pese a las numerosas evidencias contra Alan García. ❖

con miedo

Temor. El excongresista Juan Pari sostuvo que Alan García demuestra "cautela y temor de meter la pata con Nava y Atala, porque si habla algo o tiene un desliz puede generar reacciones. Se entiende que está queriendo decir 'mejor me callo y no digo nada'".

Fujimorista Bartra evade responsabilidad