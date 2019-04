Rosa Bartra en contra de la paridad de género en la reforma política

La congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra mostró su disconformidad con el contenido de los proyectos de reforma política que presentó el presidente Martín Vizcarra y dijo que estos buscan “debilitar” la democracia.

La también presidenta de la Comisión de Constitución, grupo de trabajo que será el encargado de poner a debate estos proyectos, habló específicamente del que hace referencia a la paridad y la alternancia en las listas de candidatos al Congreso.

Como parte de la reforma política, el Poder Ejecutivo propuso que las listas en cada circunscripción electoral estén conformados por 50% mujeres y 50% hombres. Además, que los postulantes estén ubicados de manera alternada; es decir, una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer.

“La paridad no es un objetivo correcto. Logrando que la mitad de las autoridades sean mujeres no se resuelve el problema de fondo. El problema no es la falta de paridad, es la falta de igualdad”, dijo a Correo.

Por tal razón, Rosa Bartra le pidió a Martín Vizcarra “que presente buenos proyectos”, ya que los que elaboró no buscan “fortalecer la democracia”.

“Creo que el presidente debe informarse un poco más, porque no hay una lucha entre hombres y mujeres, debe haber una complementariedad, en la cual debemos dar mayores oportunidades a las mujeres para su desarrollo y lograr mayores condiciones de igualdad”, expresó.

En febrero, la Comisión de Constitución, de Rosa Bartra, retiró la paridad de género de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (uno de los proyectos de reforma judicial).

“El criterio es elegir a los mejores de acuerdo a la Constitución y eso no permite incluir uno como el que señalan (sobre paridad)”, explicó en aquella oportunidad.

Esta vez, la misma comisión será la encargada de debatir los proyectos de reforma política entregados por el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, pese a las críticas por la demora en la elaboración de dictámenes sobre las reformas, la congresista dijo que se tomarán “el tiempo que sea necesario”.