Becerril negoció compra de departamento con empresaria

En nuevas declaraciones de la empresaria Mirtha Gonzales Yep ante la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Chiclayo, confirmó la cercanía que tuvo con el congresista fujimorista Héctor Becerril Rodríguez, lo que le permitió ganar la adjudicación de la construcción de la planta de transferencia de residuos sólidos de Chiclayo, obra por la que presuntamente abonó una coima del 5 % del valor del proyecto que ascendía a 11 millones de soles. Esta vez Gonzales intenta demostrar que sí conoció a Héctor Becerril y que hasta llegó a pedirle el alquiler o la venta de su propiedad.

Mirtha Gonzales relató ante la Fiscalía que en una conversación que tuvo con Wilfredo Becerril en 2017, este le comentó que su hermano Héctor Becerril se encontraba corto de dinero puesto que su sueldo como congresista no le alcanzaba, ya que debía pagar la casa que alquilaba en Lima, además de los 4 mil soles que mensualmente le descontaba su partido Fuerza Popular.

“(Wilfredo) me comentó que su hermano Héctor Becerril Rodríguez no tenía casa propia en Lima y el partido Fuerza Popular le descontaba 4 mil soles mensuales y el sueldo no le alcanzaba. Y que también estaba pagando por el alquiler de su casa 4 mil soles y me consultó si yo tenía alguna propiedad para vender porque el congresista decía que pagar renta es como un saco sin fondo. Su hermano quería una propiedad con un mínimo de tres dormitorios”, detalló Mirtha Gonzales.

De acuerdo con la versión de la empresaria, le respondió a Wilfredo Becerril que contaba con un departamento en la Urbanización Chacarilla del Estanque, en San Borja. Wilfredo Becerril entonces le pidió a Mirtha Gonzales ir a visitar el inmueble en compañía de su hermano Héctor Becerril para que él decidiera tomarlo o no.

“Me ofreció que si llegábamos a un acuerdo con el alquiler de mi inmueble, ellos se sentirían incentivados a que se acelere las cosas para la adjudicación de la buena pro de la planta de transferencia de Chiclayo”, declaró la empresaria ante el fiscal Juan Carrasco, encargado de la investigación.

Wilfredo Becerril, ante la imputación por el caso, prefirió fugar del país.

Mirtha Gonzales Yep señaló que la visita de los hermanos Héctor y Wilfredo Becerril se concretó el 13 de mayo del 2017, y que fueron atendidos por su asistente personal, Carmen Sáenz Muñoz, puesto que ella no se encontraba.

La empresaria afirmó que su asistente le comunicó que al congresista Becerril le gustó la propiedad y que a la semana siguiente retornó.

“Después de una semana, nuevamente el congresista Héctor Becerril llegó a dicho inmueble acompañado de Wilfredo Becerril. Mi asistente los atendió. No hubo ningún tipo de contrato de alquiler, pero sí manifestaron el interés de querer comprar su departamento, es así como tomaron contacto con mi sectorista del banco”, narró Mirtha Gonzales ante la Fiscalía.

Como prueba de lo que decía era cierto, Mirtha Gonzales adjuntó una copia de la conversación por WhatsApp que tuvo para coordinar la visita del congresista a su departamento, así como el registro de la visita de la sectorista bancaria de la empresaria al despacho de Héctor Becerril en el Congreso.

Gonzales reveló que incluso el crédito hipotecario a favor de Héctor Becerril para la compra de su departamento fue aprobado, pero que al final la venta no se completó porque su esposa, Matilde Morales Llempén, no deseaba vivir en un departamento sino en una casa. ❖

Becerril: “Solo la he saludado”