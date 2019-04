PPK: secretaria y chofer siguen proceso de detención preliminar

La orden judicial de la detención preliminar en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) también incluía a su secretaria Gloria Jesús Kisic Wagner y a su chofer José Luis Bernaola Ñufflo. Ambos trabajadores de confianza del exmandatario ya se encuentran en el proceso de cumplir con la medida judicial.

Kisic y Bernaola pasaron el control de identidad en la sede del Ministerio Público y ahora son trasladados de regreso a la Prefectura de Lima, tras la orden del Poder Judicial. Ellos junto al ex jefe de Estado ya cumplieron su primera noche detenidos en el lugar.

El presunto delito, por el que se tomó la orden contra los implicados, es lavado de activos de los aportes que habría recibido Kuczynski de parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Kisic mantenía una cuenta mancomunada junto a PPK, en la que recibieron US$1’665.000 de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Ltda, una de las persona jurídicas investigadas.

#Ahora | Caso #PPK. Juez Jorge Chávez Tamariz del 3.° JIPNP del @SEDCF de la #CSJE realiza diligencia de control de identidad a Gloria Kisic Wagner y José Bernaola Ñufflo, investigados por el presunto delito de lavado de activos vinculado al caso Odebrecht. pic.twitter.com/ssrZTf5HUN — CSJ Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios (@SEDCF_PJ) 11 de abril de 2019

Por su parte, Bernaola Ñuflo recibió depósitos en dos de sus cuentas por US$457,789 y US$144,782 dólares. Su esposa de aseguró que la medida es excesiva.

"Mi esposo no tiene nada que ver con esto. Mi esposo es un empleado de 21 años de Pedro Pablo Kuczynsi (PPK) y no sé [...] Siempre ha sido chofer y persona de confianza toda su vida", dijo María Mía Morocho, esposa del chofer del ex jefe de Estado.