Abogados de PPK apelarán hoy veredicto del Poder Judicial

El abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, César Nakazaki, anunció que hoy presentará una apelación para revocar la detención preliminar ordenada por el juez José Luis Chávez contra su patrocinado por el caso Lava Jato.

"Es una detención arbitraria. Mañana (hoy) presento la apelación. Solamente puede existir detención preliminar para quien pueda haber detención preventiva", expresó ayer por la noche.

El letrado acotó que por edad y salud, no le corresponde una prisión preventiva al exministro de Economía. Bajo esa premisa, consideró que el veredicto judicial es inconstitucional.

“Detención preliminar del expresidente PPK es fuego artificial o psicosocial. En la investigación de Westfield se ha acudido a todas las declaraciones; se ha exhibido lo incautado y cuanta documentación se ha querido. El impedimento de salida no se ha apelado, ¿por qué detención?”, cuestionó Nakazaki a través de su cuenta de Twitter.

Recalcó que cuando el fiscal José Domingo Pérez asumió el caso, Kuczynski fue citado en nueve ocasiones y asistió a todas sin obstaculizar diligencias.

“Después de decenas de actos de investigación realizados; de días de declaración para que el nuevo fiscal conozca el caso, ¿por qué la detención preliminar? Solo por necesidad de cubrir un gran problema”, agregó.

Por su parte, el abogado Nelson Miranda, quien también patrocina a PPK, contó temprano que la orden de detención se efectuó sin notificar a las partes.

"Él no se opuso a las diligencias de allanamiento e incautación. La investigación está garantizada desde el momento en que nuestro patrocinado no salió del país”, expresó.

Agregó que también le sorprende que el fiscal Pérez Gómez haya ampliado la investigación incluyendo a la exsecretaria de su patrocinado Gloria Kisic Wagner, y a su exchofer José Luis Bernaola en una presunta organización criminal.

Por la mañana, Kuczynski declaró a W Radio, de Colombia, sobre su situación judicial. "Aquí hay una persecución. Yo he contestado a la Fiscalía todas las veces que he ido. La gente de Odebrecht ha sido clarísima en que yo no tengo no tengo nada que ver en estas acusaciones", manifestó.

Detalló, además, que hace dos meses solicitó al Ministerio Público la transcripción de las declaraciones que brindaron exejecutivos de Odebrecht sobre su caso, pero aún no las recibe. ❖

Daniel Salaverry

Presidente del Congreso

“Las pruebas contra Kuczynski eran sólidas, sus vínculos con Odebrecht a través de sus empresas (...) eran contundentes. No solamente le costó la renuncia, sino ahora esta detención”.

Carlos Bruce

Ministro de Vivienda

“Arbitraria medida contra PPK que ha asistido a todas las audiencias a las que fue citado pese a su avanzada edad. Se respeta la decisión del PJ pero nos parece abusiva”.

Juan Sheput

Congresista

“Es un atropello. Estamos viendo una medida arbitraria contra una persona de 81 años. No hay una justificación ni en el aspecto económico ni en el aspecto legal”.

Avelino Guillén

Exfiscal supremo

“No es una medida de persecución política, la Fiscalía es un organismo autónomo que no tiene ninguna vinculación con el Poder Ejecutivo ni con el Gobierno de turno”.

Humberto Morales

Vocero del Frente Amplio

“No es un atropello. Lo que vemos es que el Poder Judicial avanza en una indagación basada en información del Ministerio Público, que solicita la detención en el marco de la ley”.

Ronald Gamarra

Exprocurador

“No estoy de acuerdo con la detención de Kuczynski. No se debe fundamentar la obstaculización procesal en el hecho de que el investigado de 81 años no haya acreditado arraigo laboral”.