Balance de 100 días de gestión de alcalde Boluarte en Cusco deja dudas

La decisión de despeatonalizar la plaza Mayor de Cusco marcó el primer tramo de la gestión del alcalde Víctor Boluarte Medina. Después de dos meses de haberse sentado en el sillón edil, dispuso deshacer el proceso de recuperación del Centro Histórico, iniciado en la gestión pasada. Hubo críticas y poco respaldo. Así empezó su gobierno.

Ayer, día 99 de su gobierno, Boluarte dio un informe, en 24 minutos, sobre los cien primeros días al frente de la de administración municipal. De entrada, destacó el retorno de los vehículos al Centro Histórico, porque mejoró "la transitabilidad vehicular".

Según Boluarte, cuando la plaza estaba restringida, llegar del mercado de San Pedro al barrio San Blas demoraba 30 o 40 minutos y una carrera en taxi costaba S/ 10. "Ahora demora unos 10 minutos y el pasaje cuesta S/ 5", señaló enfático. Y añadió que "la peatonalización debe ser un proceso que busque recuperar al Cusco, no maquillar las cosas".

Ese proceso, sostuvo Boluarte, debe incluir, además, trabajos de prospección arqueológica para poner en valor el centro del ciudad.

Destacó también como logro la habilitación desde ayer del servicio de Internet con Wi Fi libre en la plaza Mayor. La red se denominada MuniCusco. "La conexión es por 20 minutos, se suspende tras ese periodo, y uno puede volver a conectarse", dijo.

Asimismo, resaltó la aprobación de un acuerdo municipal para obligar a que el Himno al Cusco sea cantado en quechua. Otro hecho destacado fueron las 106 audiencias con vecinos de la ciudad.

También, se refirió a las campañas de limpieza y forestación, así como a operativos y fiscalización de locales informales, que carecen de licencia de funcionamiento.

Lo que viene

El alcalde sostuvo que, entre mayo o junio, la Vía Expresa estará en mejores condiciones para el tránsito vehicular.

Asimismo, se harán mejoras en el mercado de Ccasccaparo y sostuvo que vigilará que se haga realidad la construcción del túnel de Poroy, proyecto a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Cabe precisar que el 5 de abril se licitó el perfil para construir el túnel. "Está será una obra pública, estaremos atentos para que se haga realidad", dijo.

Asimismo, anunció la colocación de cámaras de seguridad que permitirán mejorar la lucha contra la delincuencia y aportar pruebas de delitos que se cometan. "Cusco va a ser la ciudad más importante económicamente del país", prometió.

Fueron en síntesis un resumen de pequeñas actividades propias de la obligación municipal. No hubo una propuesta de políticas municipales que ayuden a resolver los problemas de residuos sólidos, transitabilidad y transporte, seguridad ciudadana, patrimonio, entre otros. "Ha sido un resumen de deseos y algunas actividades. No hay una visión clara de lo que se quiere hacer", dijo Tania Cardeña, regidora de oposición.

Capacidad de gasto

Según la página de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la gestión del alcalde Víctor Boluarte solo llegó a invertir el 13.1% de su presupuesto que asciende a S/ 158 270 843.

Al respecto, el burgomaestre dijo que a fines de abril alcanzará el 20% de inversión para acogerse a la Ley de Incentivos del MEF. "¿Por qué no avanzamos?, porque no había proyectos. No había liquidaciones de obra, o sea nada. Pero las obras ya se han reiniciado. Esas son las dificultades que hemos tenido que superar", manifestó.

Precisó que en 2018 la comuna sólo llegó a 55% de avance en la inversión del presupuesto para obras. "Nosotros vamos a alcanzar las metas. No se trata tampoco de gastar por gastar, debe haber un gasto de calidad", respondió Boluarte.