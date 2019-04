Elmer Cuba: “No soy fujimorista ni de Fuerza Popular”

El economista Elmer Cuba rechazó tener vínculo con el fujimorismo a pesar de colaborar con Fuerza Popular en la campaña del 2016, a pedido de Keiko Fujimori. Negó también apoyarlos en un planeamiento legislativo.

“La gente que me conoce sabe que no soy fujimorista y no soy de Fuerza Popular. Lo que sí: acepté ayudar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta”, declaró Cuba para El Comercio.

El integrante del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) lamentó la performance legislativa del partido fujimorista en el presente periodo de Gobierno.

Al ser preguntado si colaboró en algún planeamiento legislativo respondió “No ha sido el caso, no estaríamos hablando de varias leyes que han propuesto”.

Crítica al Gabinete Del Solar

Respecto al planteamiento de propuestas ofrecidas por el Gabinete Ministerial, liderado por Salvador del Solar, el economista lo calificó de “poco ambicioso”. Sin embargo, resaltó que las políticas públicas anunciadas se pueden cumplir.

“En principio sí (inspira confianza lo planteado por Del Solar) porque ha sido poco ambicioso. Lo que ha dicho lo puede cumplir, no nos ha hecho soñar. Ha dicho lo que ha dicho cualquier primer ministro en los últimos 20 años”, señaló.

Respecto a la promesa de incremento de 4,5% de inversión pública el 2019, Cuba considera que va a ser cero por el cambio de autoridades.

El especialista criticó la propuesta de Del Solar de fortalecer la Sunafil como medida para combatir la informalidad laboral, por no ser suficiente.

"No puedo estar en contra de la fiscalización, pero eso ni en el mejor de los casos va a mejorar a 200 mil, que ese es el ámbito de grandes empresas en que opera Sunafil. No agarras al animal, sino la pata izquierda.", sostuvo.

Las Bambas

Cuba reitera que la solución para el conflicto por el proyecto minero Las Bambas, será económica. Empero, resaltó que el caso es único y no se debe generalizar. "Cada una llega a su arreglo", indica.

"En Las Bambas hay gente que ha sido movida del lugar y reclama por un derecho de paso que sí es real. El mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reconoce que les debe. Está fallando todo. Se va a resolver con plata", manifestó Cuba.

Resaltó que el principal problema económico del Perú en el presente año es el bajo crecimiento. Manifiesta que el 4% es poco "para lo que el Perú tiene que hacer".

Cuba y Fuerza Popular

Elmer Cuba fue presentado por Keiko Fujimori como 'vocero especialista en temas económicos' del plan de gobierno de Fuerza Popular durante la campaña 2016.

En sus primeras declaraciones a la prensa, el nuevo 'jale' de Fujimori criticó el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y aseguró que solo quiere beneficiar a las grandes empresas y dejar de lado a las pequeñas y microempresas.

El economista aseguró que optó por apoyar a Keiko Fujimori porque considera a Fuerza Popular como un "partido importante y de masas". Es más, aseguró sentirse "afortunado" de ser parte del equipo económico que lideraba la hija mayor de Alberto Fujimori.

A las críticas de Cuba se sumó la candidata Keiko Fujimori, quien aseguró que la incorporación de su nuevo 'jale' es desinteresada y sin ofrecerle algún cargo público.

Luego de tres meses de iniciarse el gobierno por PPK, Elmer Cuba junto a José Chlimper, excandidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, juraron como miembros del directorio del BCR, luego de ser propuestos por la bancada fujimorista.