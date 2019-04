¿Cien días perdidos y sin productividad en GR de Piura?

Próximo a cumplirse los cien días de la gestión del gobernador regional de Piura, Servando García Correa, se puede catalogar a su administración de controvertida, el trabajo realizado en este período no es nada halagador, porque los piuranos esperaban un cambio de rumbo en esta nueva etapa.

La gestión se ha distinguido por los constantes yerros cometidos que lo han desgastado en estos más de tres meses. Se han presentado varias dimisiones y desaforo de funcionarios por no contar con el perfil, así como el desmesurado ingreso de locadores en la entidad, la paralización de obras de impacto como el Proyecto Especial Alto Piura, entre otros.

Esta difícil situación ha generado la reacción de diferentes sectores, quienes esperan que la máxima autoridad tome las acciones correctivas inmediatas para evitar un desgobierno o un caos.

Hasta la fecha más de una veintena de funcionarios han sido cesados de sus cargos en la sede central, subregiones, direcciones y demás unidades ejecutoras, por no cumplir con los mínimos requisitos del Manual de Organización y Funciones (MOF) o el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la región.

Por otro lado, está la frondosa y jugosa planilla de 265 locadores de servicios, solo en la sede central del gobierno regional, que han ocasionado un gasto de S/559,185 mensuales. Empero, se continúa contratando más personal en dependencias como, por ejemplo, en la Gerencia de Desarrollo Social o la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional.

En cuanto a las obras importantes, el Proyecto Especial Alto Piura sigue paralizado. Ni siquiera se ha ingresado al túnel de trasvase para verificar su avance, con lo cual permita hacer la liquidación y elaborar el expediente del saldo de obra. Esto permitirá la convocatoria a una nueva licitación y se reinicien los trabajos en este año.

Además, la población sigue esperando la ejecución del Plan Maestro del Río Piura y del drenaje pluvial de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, la ejecución de los hospitales de Piura y Sullana, entre otros proyectos vitales.

Inquietud

Para el decano del Colegio de Economistas de Piura, Humberto Correa Cánova, es preocupante lo que viene sucediendo en el gobierno regional, donde la ejecución del presupuestal llega apenas al 4% en el programa de inversiones.

Afirmó que los yerros cometidos en la designación de los cargos de confianza no le han permitido organizar la gestión y cumplir con los lineamientos para una mejor ejecución y desarrollo de actividades.

Indicó que también lo está afectando la escasa ejecución en el proceso de la reconstrucción. “Tiene un escaso avance del 3.3% en los proyectos, por los problemas presentados en el tema de los hospitales, el manejo de la cuenca del río Piura y otros”.

Correa sostuvo que en esta administración no existe una meritocracia ni tampoco hay una carrera administrativa que permita que los funcionarios permanezcan en las gestiones y no se produzcan estos bajones. “El problema es que cuando los equipos no están bien calificados se generan inconvenientes”, subrayó.

Mal inicio

Los consejeros regionales cuestionan que se haya empezado de manera deficiente, generándole en tres meses un desgaste y desprestigio a la máxima autoridad y a sus designados funcionarios de confianza.

El consejero por Piura, Alfonso Llanos, lamentó que los responsables de la conducción del gobierno regional no sepan gastar el presupuesto asignado. Dijo que de continuar esta situación no se llegará este año al 70% del gasto, con lo cual se devolvería dinero al fisco.

Por su parte el presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, José Morey, expresó que en este gobierno se han presentado situaciones adversas que han mermado la ejecución de proyectos. Además, existe una falta de comunicación del gobernador Servando García con la población.

Más adelante, puso sobre el tapete la desacertada designación de funcionarios que ha ocasionado constantes cambios. En un informe de evaluación de Fiscalización se detectó que 12 personas en cargos de confianza no reúnen el perfil.

El consejero Leonidas Flores, enfiló sus dardos contra el gerente general Jesús Torres, quien no viene cumpliendo con sus funciones y asimismo estaría acaparando todo el poder en la región.

Clave

El analista José Neyra Arisméndiz refirió que al gobierno regional le falta liderazgo político para lograr el desarrollo en los aspectos económico, social, y en las actividades productivas. Espera que se corrijan los errores para enrumbar a la región a buen puerto, pero con funcionarios idóneos.