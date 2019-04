“Personero de FP cometió un error al llenar hoja de vida”

Los datos consignados en su hoja de vida respecto a su formación académica y que conllevó a una investigación penal —aseguró el regidor Andrés Calderón Purihuamán, de la Municipalidad Provincial de Chiclayo— fue una responsabilidad del personero legal de Fuerza Popular (FP), partido por el que postuló en las elecciones municipales de 2018.

El concejal manifestó que el personero legal, cuyo nombre no recordó, consignó datos como son los estudios concluidos en Sencico en Construcción Civil, cuando esta institución no los imparte. “Yo fui regidor en la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz y no hubo problemas, pues en la hoja se vida se indicó solo estudios en módulos de Construcción Civil”.

“Yo no mentí. Fue un error del personero”, dijo y añadió que sería lamentable ser reemplazado por Luis Carlos Cabrejos, investigado por corrupción.