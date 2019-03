Martín Vizcarra pide que continúen las investigaciones a Carlos Bruce

El congresista y ministro de Vivienda, Carlos Bruce, ha sido implicado en la investigación fiscal de la organización criminal 'Los Temerarios del Crimen'. El presidente Martín Vizcarra considera que las investigaciones deben seguir y de acuerdo a los avances, evaluará su permanencia en el cargo.

El mandatario sostuvo que toda investigación sea justificada o no debe seguir su curso, este sería también el caso del titular del sector Vivienda, quien también es legislador por la bancada Peruanos por el Kambio (PKK).

"Toda investigación tiene que recibir las facilidades para que lleguen a conclusiones, y esta no debe ser excepción. Es más, cuando justificada o injustificadamente a mí como presidente me han querido involucrar en algo irregular, he dicho: investiguen. Si estoy poniendo tanto énfasis en la lucha contra la corrupción es porque tengo la autoridad para hacerlo", contestó Vizcarra en diálogo con La República.

Vizcarra señaló Bruce tendrá que hacer sus descargos en el Ministerio Público como también de manera interna, en el Poder Ejecutivo por ocupar el cargo de ministro. Sin embargo, indica que aún no ha conversado con él.

Respecto a su permanencia en el cargo, el presidente señala que tiene primero debe conocer el tema por el que su ministro está implicado en la investigación, el sustento y fase de esta, para que evalúe un posible destitución.

"Tengo que ver de qué se trata. Hay que ver en qué fase de la investigación se está y qué sustento hay para la misma", contestó Vizcarra.

'Los Temerarios del Crimen'

El actual ministro de Vivienda, Carlos Bruce, ha sido incluido en el informe del Ministerio Público como uno de los parlamentarios que hacían de intermediarios para cobrar coimas a empresas y favorecerlos en licitaciones públicas.

Según el fiscal contra el Crimen Organizado, Juan Carrasco, el legislafor junto a sus colegas Héctor Becerril (Fuerza Popular), Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), Javier Velásquez Quesquén (Apra) y César Vásquez (Alianza Para el Progreso), trabajan con el cabecilla de 'Los Temerarios del Crimen' y hoy detenido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

La investigación preliminar contra los funcionarios se abrirá a más tardar en un mes, indicó el fiscal del área de Acusaciones Constitucionales, Ramiro Gonzales.