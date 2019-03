Martín Vizcarra sobre críticas de Alan García: “No leo sus mensajes”

A cumplirse su primer año de gobierno, el presidente Martín Vizcarra hizo un balance de su gestión y señala mantenerse alejado de las críticas del exmandatario Alan García, uno de sus principales opositores.

El líder del Apra critica, a través de sus redes sociales, de manera frecuente al actual gobierno. Arremete contra Vizcarra y sus ministros, por diversos temas como sociales y económicos.

Al respecto, el jefe de Estado en entrevista exclusiva con La República, negó leer sus mensajes porque "Hay que aprovechar de una mejor manera el tiempo".

Periodista: Usted se ha ganado en este año feroces críticos. Uno es Alan García. ¿Lee sus mensajes?

Martín Vizcarra: No, no los leo. Hay que aprovechar de una mejor manera el tiempo. No lo leo. Desconozco mayormente.

El presidente se ha rehusado a responder las críticas de sus constantes opositores, los principales se encuentran en el Congreso de la República.

Críticas de García

Alan García ha criticado las acciones del mandatario, como las políticas que implementan ante los problemas sociales. Uno de ellos fue el viaje que realizó a Europa durante la época de emergencia por las lluvias en las regiones del país.

El Perú estancado en su crecimiento. No se reduce la pobreza y menos la anemia infantil. La inseguridad ciudadana aumenta. Algunos congresistas justifican doble pago y se quejan que ganan poco. #NadieGobierna — Alan García (@AlanGarciaPeru) 21 de marzo de 2019

Otro tema que toca es la anemia infantil. El líder aprista criticó la designación de Paola Bustamante como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por ser, según él, la responsable que la enfermedad crezca.

La ministra le respondió y le recordó que en el gobierno de García se paralizaron la entrega de 'chispitas de hierro', suplemento nutricional para tratar la anemia infantil. Las consecuencias se evidenciaron años después con la incidencia de más casos.

Preocupa que la misma persona que eliminó la papilla infantil, y originó la subida de la #Anemiainfantil con Qali Warma vuelva al cargo. Hay técnicos capaces que no politizan los Programas Sociales. pic.twitter.com/yiEB5BFC1N — Alan García (@AlanGarciaPeru) 12 de marzo de 2019

