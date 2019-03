Iniciativa ejemplar

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, ha iniciado el reordenamiento de la zona comercial de Gamarra, una de las más importantes de Lima, enfrentando sus problemas más álgidos, es decir, la informalidad, el comercio ambulatorio y la inseguridad.

Este proceso apenas ha empezado y será largo, pero no deja dudas de la voluntad de una autoridad edil que, a pesar de la limitación de sus prerrogativas, y las amenazas de muerte, no se ha puesto de costado como sus antecesores, o no ha pactado con las mafias, como lo hizo su predecesor, ahora detenido.

La recuperación de los espacios urbanos ganados por el delito y la inseguridad es un imperativo del gobierno de las ciudades peruanas. En esa dirección es positiva la decisión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, de respaldar al alcalde de La Victoria y convertir este esfuerzo en una iniciativa individual. Es cierto que no bastará el esfuerzo municipal para superar un complejo grupo de problemas que demandan de un similar compromiso del Gobierno central y de otros poderes públicos.

Lo que sucede en este distrito es motivo de entusiasmo en Lima y es emulado en otras zonas del país, lo que ha generado, sin embargo, envidiosos comentarios del presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, quien ha criticado que el Gobierno destine 2 mil policías a Gamarra para impedir que el estado anterior vuelva a hacerse presente en esa zona comercial. Increíblemente, para el líder de las municipalidades del país, el problema principal no es el orden, sino que los ambulantes desalojados se trasladen a otros distritos, como si prefiera que se queden en un distrito que no es el suyo.

Es un grave error creer que empezar a combatir el problema compuesto que implica la informalidad, el comercio ambulatorio y la inseguridad, en esta parte de la ciudad, es la “gamarrización” de la agenda urbana.

Al contrario, lo que exige, en primer término, es una voluntad de la autoridad en la circunscripción que fuese para escalar soluciones de mayor envergadura. La autoridad que cree que la seguridad y el orden le caerá del cielo tiene un grave problema de percepción del poder que le han delegado sus ciudadanos.

En esa dirección, sin perder de vista la enorme oportunidad presentada, es urgente la formación de una voluntad nacional que empiece en el Gobierno central y de los órganos de coordinación creados por ley, que recupere la prioridad de la seguridad ciudadana, en acatamiento de un reclamo de los peruanos.