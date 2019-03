Colegio Militar Bolognesi

Señor Director:

Llama la atención la intervención del representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique Linares, en el Colegio Militar Francisco Bolognesi. Como gallina ciega ha ido a escarbar y encontró que dicho plantel se rige por normas de 1968. Así como se lee: año 1968. ¿Y quién fue gerente regional de Educación de Arequipa durante los años 2007 y 2008? El mismo Ángel María Manrique Linares. Esa negligencia en el desempeño de sus funciones como máxima autoridad educativa y el desconocimiento de que se trata de un colegio “por convenio” lo descalifican para seguir hurgando en una institución donde se forman ciudadanos que siguen con honor el ejemplo del ínclito Héroe de Arica, don Francisco Bolognesi.

Marden Rojas Girón

dni 00417460

Concertación parlamentaria

Señor Director:

Los congresistas Sheput y Violeta creen que pueden obrar el milagro, como nuestro San Martín de Porres, de juntar en una misma bancada al gato, perro y pericote. La génesis de esta concertación parlamentaria se explica en la última reunión en un hotel sanisidrino de estos dos concertadores (el otro Heresi) con su líder PPK. Este último, a pesar de que en su momento dijo “tengo a mi sanmartincito y a mi mechita que me protegen”, no olvida los momentos aciagos de su caída e infortunio palaciego y, a decir de los sicólogos, estos traumas quedan como espina clavada en la conciencia, que no se olvidan. Obvio que el plan de Sheput y Violeta era ser ministros pepekianos en su momento. Sin embargo, en su vida imaginaron el ocaso preparado rápidamente para su líder. Con esta bankada de concertación buscan reinventarse y soñar camaleónicamente en el 2021 con volver a ser ministeriables. Total ya blindaron a Becerril, salvándolo de la guillotina y ahora pretenden la censura de Vicente Zeballos. Al final, citando a Calderón de la Barca, la vida es un sueño o, mejor aún, soñar no cuesta nada. Los que no debemos soñar somos los electores y tomar conciencia cívica con el respeto a la etología animal, para que en el 2021 no conviva la fauna congresal solo con fines oportunistas.

Edwin Vegas Gallo

dni 02771235

Boicotean el acuerdo

Señor Director:

El congresista Víctor Andrés García Belaunde, en su desesperación por traerse abajo el acuerdo de colaboración eficaz que ha celebrado la Fiscalía con la empresa Odebrecht, y escudándose en la inmunidad que le confiere su cargo, ha difamado públicamente a los procuradores anticorrupción Jorge Ramírez y Silvana Carrión, quienes vienen desarrollando un trabajo encomiable en la lucha contra la corrupción y la defensa de los intereses del Estado; llegando a decir de manera desaforada y sin pruebas que el primero es abogado de narcotraficantes y que se encuentra inhabilitado para la función pública y que la segunda de los nombrados ha defendido por espacio de 16 años a la empresa brasileña. Los procuradores han salido a la prensa a desmentir estos agravios de manera clara y transparente; sin embargo, el daño contra su honor y trayectoria profesional ya está hecho. Esto constituye delito de difamación agravada; sin embargo, el congresista no puede ser denunciado porque goza de un privilegio del cual abusa impunemente.

Resulta lamentable que un representante del Partido Acción Popular, que se vanagloria de ser la reserva moral del Perú, jugando en pared con el fujiaprismo, trate de boicotear el acuerdo de colaboración eficaz que nos permitirá conocer a los delincuentes que arrasaron con las arcas del Estado y, más preocupante aún, que ningún dirigente de este partido salga a enmendarle la plana. ¿No será que también ellos tienen miedo a lo que declararán Barata y su banda?

Carlos Alberto Miranda Plaza

dni 32984929