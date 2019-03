Abogado de Alejandro Toledo desmiente detención en EE.UU..

El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Roberto Su, desmintió que su patrocinado haya sido detenido en Estados Unidos, por presuntamente estar ebrio en la vía pública.

"He conversado con él treinta minutos, hace poco he terminado mi conversación con él. Le he transmitido esta información y me ha dicho que es falsa, que ha estado en su casa, que no ha tenido ningún tipo de intervención. Además que si lo hubiesen detenido, estaría privado de su celular", dijo en conversación con La República.

En horas de la tarde, un medio local difundió que Alejandro Toledo había sido detenido en el condado de San Mateo, California, en estado de ebridad. La primera información era que estaba en prisión desde anoche.

No obstante, el letrado, encargado de la defensa del exmandatario en Perú, dijo: "Parece que se trata de una noticiera errónea que ha difundido el medio, no la ha verificado y ha publicado", señaló.

En otro momento, Roberto Su dijo que Alejandro Toledo no tiene que salir a desmentir nada y que son sus abogados los que atenderán las llamadas para brindar la versión de los hechos narrado por su patrocinado.

Como se sabe, el expresidente tiene una orden de prisión preventiva en el Perú por el caso Odebrecht. Aún está en proceso el pedido para su extradición.