RMP: “La meritocracia y la paridad no son conceptos opuestos, van de la mano”

Rosa María Palacios se refirió al gabinete de Salvador del Solar, el cual es paritario, pues de los 18 cargos ministeriales nueve son hombres y nueve mujeres. No obstante, la abogada aseguró que aún no es una victoria completa.

La conductora de RTV explicó que la paridad busca el acceso igualitario para hombres y mujeres en los diversos trabajos de la sociedad. Asimismo, sostuvo que la meritocracia consiste en obtener mejores oportunidades laborales mediante los méritos propios.

“Lo primero que salta es la siguiente reflexión: 'Nos tenemos que oponer a la paridad (…) ¿Por qué tenemos que contratar a una mujer por el solo hecho de ser mujer?'”, comentó.

RMP afirmó que existe el prejuicio de que las mujeres no tienen los suficientes méritos. Además, aseveró que la meritocracia es necesaria, pero dentro de está debe existir la paridad. “No son conceptos opuestos, van de la mano”, precisó.

¿Por qué no hablamos de mérito cuando los hombres ocupan puestos públicos? Para la letrada, las mujeres con méritos son invisibles, por lo cual el presidente de la República, Martín Vizcarra y el titular del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, las han visibilizado.

“¿Por qué mantenemos el prejuicio? Porque todavía la sociedad las hace invisibles. No es que las mujeres no tengan mérito es que no se les da la oportunidad”, manifestó.