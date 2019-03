Arequipa: quieren sacar a fiscal Cárdenas de caso "Los correcaminos del Sur"

No es una idea descabellada. Pero la Fiscal Contra Crimen Organizado de Arequipa, María Alejandra Cárdenas, podría dejar la investigación a la organización criminal "Los correcaminos del sur".

La defensa del exgerente regional de Transportes, José Gamarra Vásquez, solicitó que su despacho decline en dirigir el caso y que remita todos los actuados a una fiscalía de corrupción de funcionarios.

Gamarra es acusado de ser una de las cabezas de esta organización criminal y en la actualidad cumple prisión preventiva por 36 meses, mientras duren las pesquisas, junto a otros cinco integrantes de esta mafia que operó en el Gobierno Regional de Arequipa, el gobierno de Yamila Osorio.

El petitorio que hace su abogado defensor, Edgar Valencia Almonte, se basa en el Ley Contra el Crimen Organizado (N° 30077). En su tercera disposición complementaria, se consigna que cuando en la organización criminal están implicados funcionarios deberá tomar el caso una Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios. "Sólo estoy pidiendo que respeten la norma".

Será un fiscal superior el que debe definir si la petición de Valencia tiene asidero. La magistrada María Alejandra Cárdenas tiene tres días para remitir el documento al fiscal superior y que sea resuelto en el más breve plazo. Si no lo hace, la letrada puede ser quejada ante la Oficina de Control Interno de la Fiscalía.

En el escenario que desestimen la solicitud, Cárdenas seguirá en el caso. Si ocurre lo contrario, toda la investigación deberá derivarse a un fiscal anticorrupción.

Valencia negó que tengan interés en sacar a Cárdenas "del camino" para afectar el curso y retrasar la investigación. Mencionó que los fiscales pueden empaparse de manera rápida sin retrasar todo lo programado. También negó que hayan actuado de esta forma al notar que la actuación fiscal no sea de su conveniencia. "Si hubiera sido por esos motivos, hubiéramos pedido la exclusión de la fiscal y eso ya no lo pediríamos a ella, sino a un superior. Pero este no es el caso. Estamos pidiendo que solo se cumpla la ley", declaró el abogado.

"Hay riesgo"

Para el exprocurador Anticorrupción de Arequipa, Javier Cornejo Portocarrero, hay probabilidad de que le quiten el caso a Cárdenas.

"En mi opinión y por un tema de especialidad, que es uno de los criterios que rige por disposición de la Ley 30077, la investigación debe estar a cargo de una fiscalía especializada de corrupción de funcionarios y no de crimen organizado".

Cornejo asegura que sí hay dos riesgos para el caso de decidirse cambiar de fiscal. Primero mencionó que esto generará un retraso para que el nuevo encargado tome conocimiento de la investigación, al ser voluminosa. Seis de los acusados de integrar "Los correcaminos del sur" cumplen prisión por 36 meses, tiempo en que la fiscalía debe concluir sus diligencias.

Como segundo punto, el también abogado penalista señaló que se afecta la aplicación de criterios y que el rumbo de la investigación puede cambiar. "Tener un nuevo fiscal a cargo, a diferencia de uno que ya conoce sus procesos, afecta también la aplicación de criterios, que pueden ser diferentes a los que se venía aplicando".

A los integrantes de la mafia se les acusa de cobrar coimas a los transportistas.

Congresista Aramayo patinó

La congresista Alejandra Aramayo patinó al afirmar ante varios medios de comunicación que la exgobernadora, Yamila Osorio, denunció a la fiscal María Alejandra Cárdenas por difamación. "La señora ha venido intimidando al Ministerio Público y la habría denunciado por difamación a la fiscal, por lo tanto, está impedida para hacer cualquier declaración", declaró ante un medio radial.

Osorio negó que haya impuesto la denuncia: "Yo no he denunciado a la fiscal y no tengo motivos para hacerlo. Es lamentable la ligereza del contenido de las declaraciones de la señora congresista", sostuvo la exautoridad. Cárdenas tampoco tenía conocimiento de la denuncia.