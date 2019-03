Carlos Tubino considera “no viable” retorno de servicio militar obligatorio

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, consideró “no viable” la restitución del servicio militar obligatorio, luego de que el congresista de Cambio 21 Luis Yika presentara un proyecto de ley para instaurar esta medida.

A título personal, el congresista mostró su desacuerdo con esta iniciativa, porque no es la solución para combatir la delincuencia.

“Mi opinión personal es que no es viable, y lo digo con conocimiento de causa. No solo con los cuarenta años de servicio en la Marina de Guerra del Perú sino que he sido tres años inspector del Ministerio de Defensa”, indicó.

Según explicó, algunos creen que el servicio militar obligatorio es la respuesta para frenar la inseguridad en el país, tal como lo señala la iniciativa legislativa de Luis Yika, pero ese es un argumento erróneo.

Carlos Tubino aseguró que las Fuerzas Armadas no cuentan con la infraestructura para recibir a todos los jóvenes en el servicio militar.

“Las Fuerzas Armadas no son correccionarias (sic) de la juventud. Si alguien piensa que con el servicio militar vamos a desaparecer las pandillas o lo que fuera, esa no es la labor de las Fuerzas Armadas”, acotó.

El último martes, el proyecto de ley para el retorno del servicio militar obligatorio fue presentado por Luis Yika para “afianzar los valores cívicos de servicio a la Patria”.