8 de marzo

El Día Internacional de la Mujer es una fecha excepcional para revisar el estado de las políticas públicas que reconocen sus derechos y establecen las garantías de que estos se realicen, además de lo estrictamente declarativo.

Debe reconocerse un apreciable desarrollo normativo e institucional ocurrido en los últimos años, cuyas expresiones son la Ley Nº 30364, del año 2015, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; la creación del delito de feminicidio en el Código Penal, el año 2011; y la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, el año pasado, mediante el D. Legislativo Nº 1368.

No obstante, se registra la falta de eficacia sancionadora del sistema en una dimensión que limita cualquier avance, abonando en favor de la impunidad. Miles de casos de violencia contra la mujer no llegan a la denuncia por trabas en las comisarías, en tanto que del total de las denuncias que se transforman en causas, una parte importante no termina en la sanción de los infractores por dilaciones o faltas al debido proceso en las fiscalías y juzgados. El vía crucis de Arlette Contreras, vejada en Ayacucho, prisionera de un indignante proceso que la revictimiza, es un dramático ejemplo de ello.

Asimismo, las políticas públicas han fracasado en materia de prevención, el lado más vulnerable del sistema de protección de los DDHH de las mujeres. Los escasos recursos que se invierten en esta actividad no han rendido sus frutos, mientras que los espacios de la escuela y la comunidad son abordados con escasa voluntad y sostenibilidad para edificar desde ellos políticas preventivas eficaces.

Finalmente se tiene al frente el riesgo de la supresión del enfoque de género preconizado por los grupos conservadores, cada vez más agresivos, cuya mayor expresión es el movimiento ‘Con mis hijos no te metas’, y su pretensión de anular los avances, precisamente preventivos, en los contenidos educativos e impedir el reconocimiento de nuevos derechos. La regresión ha tenido sus primeros frutos en el Congreso donde se han derogado artículos de normas sobre la violencia contra la mujer y se ha frenado la aprobación de leyes con penas más severas contra los violadores sexuales.

Que este 8 de marzo sea una oportunidad propicia para insistir en la tarea nacional de defender los derechos de la mujer y garantizarlos efectivamente y avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos y libertades para ellas.