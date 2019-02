Héctor Becerril a sus detractores: "Mi único blindaje es la verdad"

El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril volvió a señalar que no recibió ninguna coima a cambio de una licitación en Chiclayo. El parlamentario manifestó que cuenta con todas las pruebas para defenderse y por eso pidió que su caso sea revisado con celeridad.

"Yo voy a seguir defendiéndome con la verdad. Tan pronto se conoció estos temas (denuncia de coima), me presenté ante el fiscal de la Nación allanándome a las investigaciones como siempre lo he hecho. Al final, la verdad va a salir a la luz", dijo Héctor Becerril en declaraciones a la prensa.

Héctor Becerril explicó que pidió licencia de Fuerza Popular para que no se trate de vincular esta denuncia con la bancada. "Acá el pedir mi licencia, es par que se quiten de la idea que yo estoy buscando algún tipo de blindaje. Mi único blindaje es la verdad", manifestó.

"Con total seguridad, jamás tuve algo que ver en la planta de transferencia de residuos sólidos de Chiclayo. Nunca pedí una coima. No tengo ninguna llamada con esa señora. Que me levanten el secreto de las comunicaciones, que me levanten el secreto bancario. Todo esto está orquestado por el fiscal Carrasco”, dijo el fujimorista.

Héctor Becerril también señaló que Keiko Fujimori está enterada sobre su decisión de pedir licencia a Fuerza Popular.