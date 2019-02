Quintanilla a Becerril: “No sea cobarde, enfrente sus delitos sin inmunidad”

El legislador de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, cuestionó al parlamentario de Fuerza Popular, Héctor Becerril, por aferrarse a su inmunidad parlamentaria pese a estar vinculado al pago de sobornos a cambio de obras en Chiclayo.

Por este caso, Alberto Quintanilla recomendó levantar la inmunidad parlamentaria al fujimorista, lo que provocó una rápida respuesta de Becerril, quien aseguró que su inmunidad le pertenece al Congreso y no al congresista.

“El congresista Quintanilla me recomienda que solicite el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria, eso es demagogia pura porque la inmunidad le pertenece al Congreso y no al Congresista por lo tanto así lo pida eso no surte ningún efecto. Lea más colega para escribir una columna”, indicó.

El tuit del fujimorista fue respondido por el parlamentario Alberto Quintanilla, quien acusó a Fuerza Popular de blindar a todas sus “joyitas”.

“El congresista Becerril cree que los peruanos somos ingenuos. Fuerza Popular viene blindado a todas sus "joyitas". No sea cobarde, enfrente sus delitos de frente sin la inmunidad que le garantizan sus cómplices”, dijo.

Hace algunas semanas, la empresaria Mirtha Gonzalez aseguró que realizó gastos por más de S/ 74 mil para remodelar la casa de Héctor Becerril, esto con el fin de ganar la licitación de una planta de tratamiento de Chiclayo.