Walter Aduviri enfrenta a Elmer Cáceres por represa Paltuture

El gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, salió al frente para rechazar y cuestionar al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, así como al ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo Ocola. Los cuestiona por pretender imponer la viabilidad de la presa Paltuture.

Aduviri tomó esta postura, luego que se conociera que el Ministerio de Agricultura, junto al Gobierno Regional de Arequipa, programó realizar mañana el primer simposio denominado “Agua para nuestros pueblos del sur” en el auditorio de Educación Continua de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno. Este evento tiene como finalidad sensibilizar y difundir el proyecto: "Afianzamiento hídrico de la cuenca del río Tambo para el mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola de las regiones de Puno, Moquegua y Arequipa".

“Rechazo este evento... El gobernador regional de Arequipa (Elmer Caceres Llica) no nos va a venir a dar clases sobre riego y agua en la región de Puno”, dijo Aduviri.

Asimismo, la autoridad regional de Puno hizo referencia a una publicación que hizo Cáceres Llica en redes sociales (Twitter), en que se pronuncia sobre la necesidad de construir presas. Hace hincapié en la construcción de la presa Paltuture, que solucionará el problema del agua en el valle de Tambo. También se refiere a la laguna represable de Lagunillas (Santa Lucía), que, según Cáceres, debe solucionar la problemática hídrica de Puno y Juliaca.

“Hermanos, nosotros decimos al gobernador de Arequipa que Lagunillas pertenece a la región de Puno, él (Elmer Cáceres) qué tiene que opinar sobre Lagunillas, que solucione los problemas del río Chili”, expresó.

Se enfrenta a Agricultura

El gobernador de Puno también tuvo palabras fuertes contra el ministro de Agricultura: "Gustavo Mostajo quiere negociar la presa Paltuture con la presa Huenque. Nosotros no vamos a permitir ningún tipo de negociaciones”.

Aduviri indicó que, en las décadas de 1980 y 1990, se negociaron las aguas de la región de Puno, pero ello no va a ocurrir en la actualidad, considerando que Puno tiene una brecha del 96% en riego. “Como autoridades, no podemos negociar ningún tipo de recursos hídricos. El ministro de Agricultura es arequipeño. Él quiere encaminar sí o sí este proyecto... No vamos a negociar ni un litro de agua. A nosotros no nos sobra el agua”, expresó.