Villanueva: “Achacar a Vizcarra sobre un tema que no maneja es injusto”

El premier César Villanueva se refirió a las acusaciones contra el presidente Martín Vizcarra sobre el presunto aporte que recibió la campaña de Peruanos por el Kambio, en el que habría estado presente en una reunión donde también participó un representante de una empresa el Club de la Construcción. Ante ello, calificó de “injusta” las críticas contra el mandatario.

En diálogo con Canal N, el presidente del Consejo de Ministros indicó que Vizcarra no ha manejado los temas administrativos de PpK para las elecciones presidenciales 2016, sino que solo fue parte de la parte política.

“El propio Martín Vizcarra ha señalado los puntos donde ha tenido responsabilidad, los detalles no creo que los pudo hacer porque no ha sido su deber”, expresó César Villanueva, “hay instancias administrativas que han llevado eso y que tienen que responder”.

El primer ministro sostuvo que “achacar al presidente Vizcarra sobre un tema que no maneja me parece injusto, por un lado, pero lo entendemos en la medida que el país está altamente sensible con este tipo de temas”.

Por otro lado, César Villanueva consideró que las salidas de Jorge Meléndez, Janet Sánchez y Alberto Oliva del partido PpK se relacionan a una “estructura partidaria”, además que son “problemas internos” de la organización política que ellos deben resolver.

“Lo movimientos, cambios o renuncias que hay en el partido PpK corresponden a la estructura partidaria, esto no es parte de nuestra relación con ellos, tienen que resolver sus problemas internos”, indicó.