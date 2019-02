Sostiene Nogueira

No eran 20 sino 45 millones los que habrían sido pagados, en sobornos, para asegurarse la construcción de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur. No era un secreto para los integrantes del consorcio Conirsa. No fue solo durante un gobierno peruano, sino a lo largo de dos.

Las palabras de Sergio Nogueira Panicali, exaccionista de este consorcio, son, hasta el momento, las más reveladoras de los interrogatorios que los fiscales peruanos están desarrollando en Brasil. Con estas declaraciones, comienza a abrirse un claro por el cual asomarían otras crudas verdades.

Nogueira ha confirmado que el expresidente Alejandro Toledo, hoy en la escandalosa situación de prófugo de la justicia, recibió de ese monto 20 millones de dólares. Ha añadido que las empresas peruanas integrantes del conglomerado empresarial al que pertenecían lo sabían todo.

Es decir que Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y J.J. Camet Contratistas Generales estaban al tanto de esa bolsa y, es más, que contribuyeron con ella en un 30%.

Odebrecht, en su calidad de gran digitadora de las operaciones oscuras, puso el 70%.

Conirsa agrupaba a las cuatro compañías y tenía que sacar adelante los millonarios proyectos de la Interoceánica. Por lo revelado, no había escrúpulos para conseguirlo y se ve que, en ello, el denominado “Club de la Construcción”, integrado por las empresas peruanas, fue efectivo.

Hasta ahora, por boca de Jorge Barata –exrepresentante de Odebrecht en el Perú– se sabía del soborno pagado al exmandatario de Perú Posible. Una pregunta que queda ahora pendiente sobre algunos posibles responsables es a dónde fueron a parar los otros 25 millones de dólares.

La única empresa que se ha pronunciado es Graña y Montero, para señalar que no participó de los sobornos. Las otras compañías no han dicho nada, ni los políticos aludidos, comenzando por el propio Toledo, y pasando por Horacio Cánepa, exmilitante del Partido Popular Cristiano (PPC).

Cánepa fue un árbitro del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) que habría dado laudos arbitrales a favor del consorcio, a cambio también de sobornos. Existía, por lo que se ve, todo un fino tinglado para que los planes no fallen.

El fiscal Germán Juárez Atoche ha dicho que Nogueira “ha hablado cosas que no se sabían y que son muy esclarecedoras”. Parece que la cuerda conduce a un laberinto muy comprometedor, que alcanzaría al gobierno de García, sucesor del de Toledo, que también estaría enredado en la telaraña.