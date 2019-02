RMP: "Hay un plan de vacancia en marcha contra Vizcarra para frustrar el acuerdo con Odebrecht"

Rosa María Palacios se refirió al partido de PpK, que, según un programa dominical, tuvo dos reportes financieros entre el 16 de abril al 15 de mayo y el 16 de mayo y el 31 de mayo del 2016, no obstante, en ambos casos no se declaró la información del aportante ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La abogada sostuvo que el inusual interés en la campaña del 2016 de PpK tiene como fin promover la vacancia presidencial de Martín Vizcarra., la cual estaría gestada por el expresidente Alan García.

“En la imaginación de Alan García, Martín Vizcarra, presidente del Perú, controla el PJ y la Fiscalía y sí es removido del puesto ya no podrá controlarlos y, por lo tanto, él podrá ser exonerado, salir en libertad de cualquier proceso que se le inicie”, precisó.

Asimismo, la conductora explicó que en esta “imaginación enloquecida de Alan García” la vacancia también significaría la nulidad del acuerdo con Odebrecht.

“Si no hay acuerdo, no hay confesión y si no hay confesión hay impunidad, pero ya hay acuerdo”, alegó.

No obstante, la conductora de RTV aclaró que existe un problema en los financiamientos en general, el cual no ha sido resulto, pues las leyes en el Perú no castigan a aquellos aportantes que quieran conservar su anonimato.

“Eso en el Perú está sancionado administrativamente y no penalmente, sin embargo, en tiempos de Ollanta Humala se encontró en este mecanismo la forma de perseguir a Humala y a su esposa a tal punto que fueron metidos en prisión preventiva durante 10 meses”, manifestó.

Para RMP, esto no es un delito de lavado de activos. Además, afirmó que es necesario cambiar la Ley de Partidos Políticos con el fin de incorporar sanciones penales.

“Se necesita un modelo más comprensivo de lo que debe ser un delito, por el cual un candidato use el vuelto de campaña en su beneficio personal u oculte sistemáticamente la identidad de los aportantes”, detalló.

La letrada recalcó que el delito de lavado de activos se da cuando el receptor del dinero “conoce o presume” que el origen del monto otorgado es ilegal, lo cual es posible de probar por la Fiscalía, pero en la actualidad no califica como un delito.

“Si se encuentra que PpK ha cometido estas irregularidades se le quita el financiamiento del Estado, luego se le puede poner una multa a la organización política, pero nada más”, planteó.

Por otro lado, la conductora resaltó que todos los partidos políticos han utilizado el mismo mecanismo, es decir, obtener dinero y ocultar a sus aportantes por el pedido de estos mismos.

“Martín Vizcarra ha dicho que nunca manejó plata. Lo cierto es que es durante su mandato no puede ser juzgado ¿Puede el día de mañana voltearse la izquierda unirse a FP y el Apra y vacarlo? Sí, pero no sería porque haya cometido un delito. Hay un plan de vacancia en marcha contra Martín Vizcarra para frustrar el acuerdo con Odebrecht”, indicó.