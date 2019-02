Hoy comienzan los interrogatorios del fin de la impunidad

En Curitiba, capital del estado de Paraná, al sur de Brasil, comenzó la operación Lava Jato, que destapó la más grande red de corrupción estatal en este país y en América Latina.

A partir de este lunes, Curitiba se convierte en el epicentro de la mayor investigación desplegada por el Perú para terminar con la impunidad en la corrupción de políticos, empresarios y funcionarios.

Desde las 9:00 a.m. de hoy hasta las 18:30 p.m. del viernes 22 de febrero, el Equipo especial de fiscales integrado por José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Geovana Mori Gómez y Carlos Puma Quispe interrogará a siete exfuncionarios de Odebrecht sobre la corrupción en el Perú.

Estas declaraciones empiezan a viabilizar el acuerdo para la colaboración eficaz suscrito el viernes último, entre el fiscal Pérez y los representantes de Odebrecht.

El fiscal Pérez, emblema del Equipo Especial, dará la partida con los interrogatorios a Marcos de Queiroz Grillo, José Vieira Spinola y Luiz Fernando de Castro Santos.

La sede de los interrogatorios es el edificio de la Procuraduría Federal de Brasil, ubicado en la calle Marechal Deodoro 930, en el centro histórico de Curitiba. Grillo, Spinola y De Castro Santos han sido llamados a declarar sobre los presuntos vínculos de los expresidentes Alan García y Pedro Pablo Kuczynski con la corrupción.

Los testigos

Marcos de Queiroz Grillo era uno de los exfuncionarios de Odebrecht encargados de la generación de fondos para la Dirección de Operaciones Estructuradas, más conocida como la Caja 2, fondos que luego eran utilizados para el pago de sobornos y aportes de campaña política hechos bajo la mesa.

Grillo está acogido a la delación premiada en Brasil. El exfuncionario de Odebrecht ha admitido su participación, entre el 2010 y el 2013, del desvío de unos US$ 39 millones, más de 10 millones de euros, en un contrato con el Estado para construir submarinos en Brasil.

Con ese objetivo, confesó Grillo, se firmaron contratos ficticios de asesoría entre una empresa creada para la ocasión y Odebrecht Ingeniería y Construcción, más la respectiva reducción de impuestos que un contrato de este tipo genera. Luego, las empresas de fachada volvían a suscribir subcontratos de consultoría y evaluaciones de ingeniería, lo que permitía justificar los movimientos de dinero, hasta que este llegara a las cuentas offshore de las compañías que controlaba la Caja 2.

José Vieira Spinola, abogado y propietario de Spinola Consultoría, trabajó más de 15 años en el área jurídica de Odebrecht en Brasil y Angola.

Spinola tenía relación íntima con la familia Odebrecht, especialmente con el patriarca, Emilio Odebrecht. Tras su paso por Angola, José Vieira Spinola renunció y fundó Spinola Consultoría. Esta consultora se convirtió en la principal asesora de las empresas que querían subcontratar con Odebrecht en Brasil.

Luiz Fernando de Castro Santos trabajó en el Perú como representante de Kuntur, subsidiaria de Odebrecht, para el Gasoducto del Sur. También fue representante de Odebrecht en el proyecto Olmos y la Interoceánica Norte y Sur.

Alan García

El fiscal José Domingo Pérez está interesado en preguntarle a Grillo y Spinola sobre el expresidente Alan García. En unos e-mails entregados por Odebrecht, Grillo y Spinola coordinan el pago de US$ 100 mil a García por una conferencia en Brasil.

El dinero saldrá de Odebrecht, pero Grillo le pide a Spinola tramitar el pago a García para encubrir la verdadera fuente del dinero. Los US$ 100 mil, más una comisión de US$ 15 mil y el valor de los impuestos, fueron transferidos a las cuentas de Spinola para realizar el depósito a la cuenta de García.

La Fiscalía quiere preguntar a ambos testigos si este fue el único pago de ese tipo al expresidente. Además, si fue por una conferencia o encubrió alguna otra prestación ilícita.

En el interrogatorio participará Erasmo Reyna, abogado de García. Reyna, quien se encuentra en Curitiba, declaró que confía en que los testigos ratifiquen que se trató del pago por una conferencia.

Chaglla

Por otro lado, el procurador Jorge Ramírez reveló en Cuarto Poder que Odebrecht vendió la concesión de la hidroeléctrica Chaglla a la empresa China Three Gorges por US$ 1,300 millones que servirán para pagar, en parte, la deuda tributaria y la reparación civil. Así también cubriría parte de su déficit que sería de US$ 600 millones. ❖

Indagaciones sobre los otros expresidentes

En la tarde será interrogado Luiz Fernando sobre los contratos de la Interoceánica respecto al expresidente Alan García y sobre el Gasoducto del Sur, vinculado con las gestiones de Ollanta Humala y Kuczynski.

En el interrogatorio estará Gladys Vallejos, abogada de Kuczynski. Las indagaciones versarán sobre la legalidad y el servicio prestado por las consultoras Westfield Capital y First Capital a Odebrecht. Los fiscales quieren saber si el servicio fue realizado en forma real o se buscó encubrir un pago ilícito. Con base en las respuestas, el Ministerio Público podría adoptar acciones inmediatas en Lima.

Por otro lado, Marcos de Queiroz Grillo será interrogado por Germán Juárez sobre los aportes a la campaña de Ollanta Humala, en presencia del abogado Wilfredo Pedraza.

