La colaboración eficaz, herramienta contra la corrupción

Nuevamente la colaboración eficaz es el centro de la discusión política y jurídica. ¿La razón? El caso Odebrecht y las pruebas que se van a conocer.

El 15 de febrero se firmó por primera vez para las autoridades fiscales peruanas un acuerdo de colaboración eficaz con una persona jurídica o empresa. Es un paso importante en la historia jurídica de nuestro país.

Como se recuerda, la colaboración eficaz es un proceso especial que, con algunos cambios, está vigente en Perú desde el 2000 y se aplicó con importante éxito, en algunos casos de Vladimiro Montesinos. Es un proceso de naturaleza premial, con reglas propias, por la cual se premia al imputado que colabora, incluso con su libertad, si aporta información y/o pruebas útiles y oportunas a la investigación sobre el delito o sobre sus autores.

Simple de explicar, difícil de entender cuando no se quiere entender. Este proceso implica: a) un grado importante de acercamiento entre el colaborador y el fiscal para generar la confianza básica necesaria, el interés de cada uno los motiva (lograr el éxito de la investigación para el fiscal y alcanzar el mayor beneficio para el colaborador); b) la información debe ser corroborada ya sea por el aporte del mismo colaborador (lo frecuente) o con la indagación del fiscal (a propósito de la simple información), que es lo que sucedió en el caso que motiva este comentario; al inicio se brindó la información pero no se aportaron todas las pruebas, generándose una dilación innecesaria hasta asumirse el compromiso definitivo con el nuevo equipo especial; c) el conocimiento de nuevos elementos de prueba que involucren nuevos hechos u otras personas, da lugar a nuevas investigaciones. No es necesario que haya culminado el proceso de colaboración originario, se exige que estas nuevas pruebas tengan fortaleza propia; d) este proceso genera, de hecho, conversaciones iniciales, también acuerdos escritos preliminares, que pueden ser modificados, si es necesario, hasta concretar el o los acuerdos definitivos; es decir, hay controles, por el fiscal, por la defensa del imputado, por ambos para presentar el acuerdo ante el juez y el Control judicial; e) el juez aprueba o no el acuerdo en una Audiencia especial; si lo aprueba, acabó el proceso validándose el acuerdo; si lo desaprueba, todo lo aportado por el colaborador no podrá ser usado; entonces, cuando una persona dice que hay responsabilidad penal del fiscal porque se favoreció a la empresa desde los acuerdos iniciales, lo que se evidencia es solo desconocimiento jurídico insalvable, pues falta aún el control de legalidad que debe hacer el juez; f) el acuerdo sobre la pena y consideraciones conexas compete al fiscal y el acuerdo sobre la reparación civil corresponde al procurador del Estado, es la llamada negociación penal y la negociación civil a que se llega; y g) el compromiso se asume entre las partes, bajo apercibimiento de perderse el beneficio; es decir, si el colaborador mintió, ocultó o no participa de audiencias a las que se comprometió, pierde beneficios otorgados.

Entonces la colaboración eficaz resulta ser un instrumento jurídico procesal útil contra la corrupción, al que quizás mas de uno tenga temor. No guarda relación con que si la empresa siga operando en el país o no, o si la pena fijada o eximida está bien o no, o la reparación civil es ínfima o no lo es, pues cada operador, fiscal o procurador conoce su trabajo y además el acuerdo al final pasa por el control del juez. La colaboración eficaz es un instrumento jurídico, no político, pero que merece el comentario o crítica de estos por los personajes investigados. Para unos esta herramienta es buena, para otros no sirve, pero no explican y tampoco dan solución; los más desinformados, incluyendo algún abogado (a), afirma que el acuerdo previo es dañino y hay que investigar a los fiscales, sin que haya culminado el proceso.

Llegado a este punto, las cosas claras, son las autoridades del Estado, fiscales, procuradores y jueces, los que conocen sus funciones y sus responsabilidades, y estos deben atender el mejor acuerdo sobre la pena y sobre la reparación civil. Pero no se puede hacer depender la colaboración eficaz solo al pago de la reparación civil, cuando interesa, sobre todo, conocer toda la verdad, sancionar a los corruptos y acabar con la impunidad. ❖