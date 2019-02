Beingolea respalda a Flores por Caso Odebrecht: “Yo le creo”

Alberto Beingolea, presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), salió a respaldar las declaraciones de Lourdes Flores Nano, quien negó haber solicitado a Odebrecht un supuesto aporte para su campaña municipal en el 2010.

En declaraciones a RPP, el excongresista señaló que en su condición de principal representante del partido socialcristiano deja las puertas abiertas a cualquier investigación que se realice.

“Yo estoy en mi condición de presidente del PPC y quisiera que esto quede claro. El PPC está limpio, tiene 52 años de historia limpia, tranquila, transparente (…) Quien quiera investigar, [están las] puertas abiertas del partido, como corresponde, lo que quieran. Nada que esconder”, apuntó.

Un aspirante a colaborador eficaz señaló que Flores Nano solicitó a la constructora brasileña US$200 mil para su campaña en una cena que se realizó en la vivienda de ésta, donde también asistió un alto ejecutivo de Odebrecht, Raymundo Trindade Serra.

En esta línea, Beingolea remarcó que “hoy estamos viviendo una etapa en la cual tenemos que ser muy duros contra la corrupción y tenemos que esclarecer las cosas y tampoco dejarnos llevar de las narices por todo. Hoy día cualquier delincuente aparece, te señala y estás hundido”.

“Su primera respuesta (de Lourdes Flores) es ‘yo no he pedido, no he recibido’. La respuesta fundamental que dio Lourdes Flores a esa pregunta es que no es verdad y después de tantos años de conocerla, yo le creo”, acotó.

La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello sostuvo en este contexto que no “avergüenza” al PPC haber tenido entre sus filas a Horacio Cánepa, militante del PPC e investigado por presuntamente favorecer a Odebrecht en arbitrajes.