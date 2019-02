Eduardo Sobenes: claves sobre testigo que complica situación de Humala y Heredia

La noche del domingo se dio a conocer el testimonio de Eduardo Sobenes, un empresario que dijo haber recibido en el 2004 ayuda de Ollanta Humala para realizar unos trámites en París, cuando el expresidente era agregado militar en ese país, a cambio realizar contratos simulados para favorecer a Nadine Heredia.

Según las investigaciones, una de las empresas de Sobenes habría colaborado con el lavado de dinero traído desde Venezuela destinado a la expareja presidencial y al exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. Además, se conocieron nuevos detalles del funcionamiento del 'Club de la Construcción'.

¿Quien es Eduardo Sobenes?

Eduardo Sobenes Vizcarra es un empresario peruano que fue dueño y gerente de dos empresas: Apoyo Total S.A. y Peruana de Vigilancia y Protección. Esta última tenía de socio al compañero de promoción de Humala Tasso y hermano del extitular del MTC, José Paredes.

Favores a Nadine Heredia

En el 2015, el candidato a colaborador eficaz 1 - 2015 detalló que Eduardo Sobenes prestó el nombre de su empresa Apoyo Total S.A. con la finalidad de que la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón reciba presuntos pagos por asesorías inexistentes que brindó a dicha compañía y otras más, y que sirvieron para sustentar el dinero que llegaba desde Venezuela.

(Fuente: Ministerio Público)

Figura en las agendas

De acuerdo a otro colaborador eficaz, Eduardo Sobenes era socio de José Paredes Rodríguez, hermano del exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, acusado de haber recibido millonarias coimas a cambio de beneficiar al llamado 'Club de la Construcción'.

Según la documentación que figura en las investigaciones fiscales, Paredes Rodríguez habría prestado dinero a Apoyo Total S.A., no obstante, estos montos se detallan en las agendas de Nadine Heredia como “Préstamo Pepe-Sobenes” y “Fondo Mutuo Pepe”. "En las agendas de la señora Nadine figuran dos conceptos: préstamos Pepe - Sobenes 1 y 2, efectivamente eso pasa en el 2009, teníamos una necesidad de caja para afrontar unas planillas, y ahí es donde le pido a Paredes si él podía prestarme US$50 mil, y en la práctica me dijo: 'Voy a preguntarle a Paquete' (apodo militar de Humala). ahí tenía una fuente de recursos probablemente", manifestó el empresario.

Proveedores del Estado

En el 2008, durante la gestión del expresidente Ollanta Humala y hasta el año anterior, Apoyo Total S.A., de Eduardo Sobenes, realizó una variedad de contratos con el Estado que suman por lo menos S/30 millones 875 mil.

(Fuente: MEF)

Confesión de Eduardo Sobenes

El empresario manifestó ante la Fiscalía que conoció a la pareja Humala-Heredia gracias a José Paredes Rodríguez, hermano del exministro Carlos Paredes. Además, dijo que utilizó su empresa Apoyo Total S.A. para simular contratos a favor de Nadine Heredia a pedido de su amigo José Paredes, quien le indicó que el expresidente Humala necesitaba ese favor.

(Fuente: Ministerio Público)

Sobenes y el 'Club de la Construcción'

En el reportaje, Sobenes Vizcarra contó que durante el gobierno de Ollanta Humala conoció al llamado "Club de la Construcción' por intermedio del abogado Carlos García Alcázar, quien le presentó a empresarios que le indicaron que pertenecían a un grupo de compañías que venían trabajando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

"Los primeros días del mes de agosto de 2011, cuando el gobierno se acababa de estrenar, me llama el señor Carlos García Alcázar a mi teléfono y me pide una reunión. En esa reunión, uno de ellos tomó la palabra y me explicó que había un grupo de empresas que ya trabajaba mucho tiempo con el MTC en el tema de carreteras, y para viabilizar los contratos”, señaló.

Estos empresarios le pidieron intervenir para que el titular del MTC y hermano de su socio José Guillermo Paredes le dé poder a García Alcázar. En otro momento dio mejores detalles acerca del funcionamiento para lograr puestos dentro del MTC: “O sea, si la empresa A tenía su maquinaria en el sur y salía una carretera para el sur, entonces él iba; si los otros estaban en el norte, iban. Y que necesitaban una persona que esté empoderada por el ministro y querían que sea el señor Carlos García Alcázar", dijo Sobenes durante la entrevista.