Heresi a bancada de PpK: "Deben decidir entre ser oficialistas o militantes del partido"

El secretario general de Peruanos por el Kambio (PpK) y todavía congresista independiente Salvador Heresi, se manifestó sobre la actualidad de su exbancada e hizo un llamado a los parlamentarios de ese grupo político a decidir sobre su futuro.

A través de Twitter, Salvador Heresi dijo: "La representación de Peruanos por el Kambio en el Congreso no está sujeta a mandato imperativo. Los militantes de un partido si lo están a sus acuerdos democráticos. Congresistas partidarios deben decidir entre ser oficialistas o ser militantes del partido".

Por la misma vía, Salvador Heresi criticó al presidente Martín Vizcarra por decir que fue invitado al partido. "Electores que nos eligieron con PpK lo hicieron votando por el partido y su Plan de Gobierno. No es democrático, ni constitucional decir que como uno es invitado el gobierno es independiente. Si el partido no participa en gobierno es obvio que debe deslindar", señaló.

"Deseo el éxito del Gobierno del señor presidente de la República. Pero, es nuestro deber refundar y defender nuestro partido. No hacerlo es no entender democracia, leyes y constitución. Fuimos elegidos para gobernar no para ser espectadores. Deslindar es una posición institucional legítima", añadió.