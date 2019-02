Distrito de Lobitos en abandono y sin alcaldesa reconocida

El distrito piurano de Lobitos, reconocido por sus playas, práctica del surf, actividad petrolera y pesquera, está en abandono luego de que la alcaldesa electa María Chapilliquén fuera apresada y su sucesora, la regidora Luz López, quede limitada hasta recibir la credencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que todavía no la entrega.

Hace un mes Lobitos se ha convertido en un distrito abandonado por sus autoridades y echado a su suerte. A la falta del servicio de agua potable a domicilio, se suma la suspensión de programas sociales y los servicios de recojo de basura y limpieza pública. Además, no se contrata personal para seguridad ciudadana y quedó abandonado el local de serenazgo, sus unidades motorizadas y hasta perros para patrullaje a pie, que padecen por el hambre.

Chapilliquén, quien debió asumir la alcaldía el 1 de enero, recibió en diciembre una orden de prisión preventiva por nueve meses mientras se le investiga por presunta corrupción. El caso se refiere a hechos de la gestión del anterior alcalde Christian Reque, en el que Chapilliquén fue jefa de Abastecimiento. Para los fiscales del caso, la alcaldesa electa integraba una organización criminal denominada 'Los Lobitos de la Corrupción', que habría direccionado más de 5 millones de soles a empresas fantasmas en el 2015.

Al iniciar este año, el pleno de Concejo de Lobitos decidió suspender a Chapilliquén de sus funciones y asignarlas a la primera regidora Luz López Ordinola. Luego debían realizarse diligencias para que el JNE emita una resolución que la faculte como tal y pueda disponer de los recursos para así proceder a pagar sueldos del personal que laboró en diciembre pasado y contratar personal para la reactivación de los programas sociales, el servicio del recojo de basura y limpieza pública y para la seguridad ciudadana. Hasta ahora el JNE no ha resuelto.

La gestión anterior dejó más de 500 trabajadores sin sus pagos de diciembre, además de otras deudas. Los trabajadores reclaman a López por sus sueldos, pero ella no puede pagar por no tener autorización. Además, el único recurso del municipio ahora es el canon petrolero, que no debe usarse para planillas.

El exalcalde Reque incita a sus simpatizantes a protestar. El 15 de enero, mujeres de este grupo entraron al municipio y llegaron a agredir físicamente a López. Un grupo de vecinos ha decidido apoyarla y buscar erradicar la corrupción de la anterior gestión municipal.

Para la vecina Cecilia Rivera Villar, de la junta vecinal del sector de Zarumilla, la falta de servicios de limpieza ha causado que el camino que conduce a las playas La Cruz, Punta Panamá y Punta Mosca, esté con cerros de basura y proliferen moscas y otros insectos que ponen en peligro la salud de la población y de los turistas.

“No hay quién nos gobierne. Y necesitamos que se reactiven los programas sociales, recoja la basura y limpie nuestras calles. Esto debe resolverse ya", expresa.

Noelia Periche, del barrio de La Primavera, comenta que el distrito está en abandono por la falta de autoridad y que está en riesgo la vida de los vecinos por falta de seguridad y posibles epidemias por el desabastecimiento de agua y la presencia de tantos insectos.

“Pedimos al JNE, a las autoridades de la provincia, a las empresas petroleras que operan en el distrito y al gobierno regional y central que nos brinden la ayuda respectiva mientras se establezca lo de nuestra autoridad edil", dijo.❧

Local de serenazgo cerrado y un largo proceso ante el JNE