Pedro Olaechea: No voy a jugar en pared con los fujimoristas.

El vocero Acción Republicana, Pedro Olaechea, ha asegurado que "no jugará en pared" con Fuerza Popular y negó que la búsqueda para convertirse en bancada, sea parte de una estrategia para colaborar con el fujimorismo.

"¿Voy a jugar en pared con los fujimoristas? No voy a jugar en pared, lo que voy a jugar en pared es a favor del Perú", dijo en RPP el congresista Olaechea, tras el anuncio de la creación de este nuevo grupo partidario.

Tras su salida de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), los votos de Pedro Olaechea pasaron a apoyar -en cierta forma- al fujimorismo. Sin embargo, el mismo parlamentario ha negado ser un "topo". De igual forma, a los legisladores de Acción Republicana.

"Nos dicen los topos, nos dicen de todo, que me pongan los apodos que quieran. Hay algunos que se desesperan, ¿cuál es el problema? Nosotros vamos con una plataforma muy clara, la confrontación ya estuvo suave. El pueblo peruano tiene necesidades", señaló.

En otro momento, Pedro Olaechea sostuvo que no existen evidencias que puedan comprobar que su bancada seguirá la línea de Fuerza Popular. Sin embargo, destacó que mantienen buena relación con el fujimorismo.

"¿Quiénes somos en la bancada? Jorge Castro, [ex] Frente Amplio; el pastor [Julio] Rosas, ex APP; Marita Herrera, que se fue con los kenjis [Cambio 21] y ha salido porque tampoco está de acuerdo con la confrontación eterna; [Salvador] Heresi, que ha sido ministro de este gobierno y yo que he sido ministro de PPK” [...] ¿Por que tengo más coincidencias con ellos me he convertido en topo de los fujimoristas? Yo creo que una de las razones por las que tengo una buena relación con ellos es porque trabajamos sobre temas concretos, pero no consigna", sostuvo.