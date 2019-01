Salaverry pide a Salgado explicar acusación sobre "contrataciones irregulares".

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, solicitó a la congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, brindar explicaciones sobre una declaración de la parlamentaria sobre "contrataciones irregularidades" en el Legislativo.

"En atención a sus declaraciones públicas sobre supuestas irregularidades en las contrataciones realizadas por el Congreso de la República, solicito a usted se sirva proporcionarnos información, que al respecto posee, con la finalidad de adoptar de manera inmediata las medidas correctivas", señala el oficio dirigido a Salgado Rubianes.

Ante eso, Luz Salgado increpó a al presidente del Congreso durante la sesión del Pleno y le dijo que él "no está a la altura para el cargo" de titular de la Mesa Directiva, y que "nadie puede enjuiciarla". Además calificó de "amenaza personal" a la misiva enviada por Salaverry.

"Ninguno de los congresistas podemos ser enjuiciados por sus declaraciones u opiniones. [...] Yo no puedo de dejar de decir que este tipo de amenazas para coactar, claramente, el gesto político que con mi bancada llevo, haga que el presidente de todos los congresistas asuma una posición de índole personal. No conozco sobre estas declaraciones. [...] Si con esto pretenden callarme, no lo voy a hacer", dijo durante el Pleno.

Si bien en cierto, en el documento, Daniel Salaverry no especifica la fecha en la que supuestamente Luz Salgado habría hecho tal afirmación. Entre sus últimas declaraciones, está la conferencia de prensa que brindó junto a su bancada, al retirarse de la sesión de la Junta de Portavoces, donde se acordó reestructurar la cantidad de congresistas en el Consejo Directivo.

En dicha ocasión, dijo lo siguiente: "Lo que se está haciendo en Portavoces es un arreglo y componenda, lógicamente, vienen repartición de puestos, viene locales, viene asesores, vienen equipos. Todo eso que se va a dar para nuevas bancadas, corresponde un mayor gasto en el Congreso de la República".