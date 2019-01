Edwin Donayre: evaluarán admisión de pedido de levantamiento de inmunidad el próximo martes

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad sesionó este martes con la presencia de su presidenta, la aprista Luciana León, quien estuvo de licencia. En la sesión se acordó tramitar el pedido del Poder Judicial contra Moisés Mamani, pero también se tocó el caso de Edwin Donayre.

Luciana León anunció que la próxima semana se revisará el pedido a trámite del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Edwin Donayre, ya que la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra, no se ha pronunciado sobre el caso.

Durante la ausencia de León, asumió la presidencia del grupo de trabajo el congresista César Vásquez, de Alianza Para el Progreso, y justificando que la sentencia del Poder Judicial solo se hizo en primera instancia y no en segunda, pidió hace ya 50 días su opinión a Constitución. Sin embargo, la Comisión de Rosa Bartra no se ha pronunciado al respecto.

"Han pasado 50 días y la Comisión de Constitución no se ha respondido. Si bien es cierto esa opinión no es vinculante, no necesitamos esta opinión para nosotros pronunciarnos", dijo Luciana León. "Estoy solicitando que la próxima semana, el martes que estamos sesionando, vamos a ver ese tema. Nos vamos a pronunciar para la admisibilidad, someteremos a votación si se admite o no la solicitud [contra Edwin Donayre]", añadió.

Cabe precisar que el congresista de APP, Edwin Donayre, fue hallado culpable por el caso 'Gasolinazo', debido a que en 2006 se apropió ilícitamente del combustible asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur. Luego de conocerse la sentencia por 5 años y seis meses, en diciembre del año pasado la Comisión de Levantamiento de Inmunidad aprobó que antes quitarle el fuero, la comisión de Bartra emita un opinión que hasta ahora no entrega en un informe.