Bartra arremete contra fiscales: "Dependen de las declaraciones de brasileños"

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, es una de las más visibles opositoras al preacuerdo de colaboración con Odebrecht que permitiría la obtención de información trascendental para los casos que tiene la Fiscalía en materia de corrupción y permitiría abrir otras investigaciones de acuerdo a los testimonios.

Es en este sentido, sin embargo, que la congresista de Fuerza Popular, decidió seguir criticando en RPP a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato como Rafael Vela y José Domingo Pérez al mencionar que " han hecho tan mal trabajo de investigación que parece que dependen exclusivamente de las declaraciones de los brasileños".

Sus ataques, no obstante, se extendieron además al procurador ad hoc Jorge Ramírez, indicando que el cálculo de la reparación era criticado "no por el monto, sino por las formas que han llegado al cálculo", pese a que la Ley 30737 sirvió de base para hacer la aproximación a 610 millones de soles a favor del Perú.

"Me pregunto si el procurador Ramírez no ve la televisión", acotó Bartra destacando luego que "no tiene a la mano la información que le permita ver que Odebrecht está mintiendo". De esta forma enfatizó su crítica a la labor de los fiscales que en febrero interrogarán a exdirectivos de Odebrecht y en marzo a Jorge Barata.

Cabe recordar que los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Norma Mori, viajarán este lunes 28 de enero al Principado de Andorra con el objetivo de extraer información relevante así como testimonios que revelen la apertura de cuentas que pagaron coimas a funcionarios peruanos por orden de Odebrecht.