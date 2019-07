Nuevo arzobispo de Lima se pronuncia contra la corrupción

La designación del sacerdote diocesano Carlos Castillo como nuevo arzobispo de Lima es un signo de cambios. Horas después de hacerse oficial su nombramiento, habló de una Iglesia más preocupada por los pobres, se pronunció contra la corrupción y el feminicidio y anunció que se reunirá con las víctimas de violencia sexual del Sodalicio.

Con sencillez, agradeció y se mostró sorprendido de su designación, incluso medio en broma dijo que pensó que tal vez sería nombrado auxiliar.

"Todo lo que es corrupción y feminicidio son cosas a las que nos hemos acostumbrado por años en nuestro país. Hay dos niveles, hay que sancionar e investigar,y sobre todo cambiar la bases que lo permiten", sentenció en una conferencia de prensa junto al cardenal, y ahora encargado del Arzobispado de Lima, Juan Luis Cipriani, y el nuncio apostólico, Nicola Girasoli.

Sostuvo que no se puede permitir que esos delitos queden impunes, e insistió en que se necesita reflexionar y que la educación sea como un antídoto a estos problemas.

"El mismo pueblo que ha cantado 'cómo no te puedo querer, y eres tú mi Perú querido' es el mismo que sale a decir 'No' a la corrupción", detalló. Agregó que "la herida que ha dejado el machismo es tremenda y no es posible que nosotros sigamos siendo así, tenemos que recapacitar, y eso no se soluciona solo con leyes y sanciones, sino con amor verdadero", acotó.

Iglesia para los pobres

Durante su presentación, monseñor Castillo recordó su experiencia pastoral en zonas de pobreza, como en la parroquia San Lázaro, en el Rímac, y en Tablada de Lurín.

PUEDES VER: Arzobispo que reemplaza a Cipriani se reunirá con víctimas del Sodalicio

Remarcó que siempre se tiene que hacer un camino desde los pobres. Recordó que el Papa le dijo hace un tiempo que Lima es un "león dormido", es decir, una fuente inagotable de espiritualidad.

Invocó a los peruanos a enfrentar juntos la violencia familiar y la delincuencia.

"El Señor de los Milagros camina por calles hoy día, subiéndose a los microbuses, sufriendo asaltos y en las mujeres que son maltratadas, asesinadas. Nosotros tenemos que hacer un milagro para que eso no ocurra. Y lo tenemos que hacer juntos", exhortó.

Posteriormente, el arzobispo indicó que en las próximas semanas definirá cuál será su línea pastoral, pero anticipó que debemos tener "una Iglesia que marche más al calor de los sufrimientos, las esperanzas de la gente".

Comentó que mantendrá algunos aspectos, pero se promoverán otros.

Sin embargo, sí fue fuerte en el tema del Sodalicio. "Estoy plenamente dispuesto a acoger y escuchar a las víctimas y a luchar por ellas. Eso se tiene que hacer", expresó.

El báculo de landázuri

A la ceremonia de presentación asistió monseñor Luis Bambarén, quien tuvo un emotivo gesto con el nuevo arzobispo de Lima y le entregó el báculo que le dejó en herencia el cardenal Juan Landázuri.

"Después de 67 años, es el primer diocesano arzobispo de Lima", recalcó y se unieron en un largo y sentido abrazo.

Monseñor Castillo dijo que jurará el cargo el sábado 2 de marzo en la parroquia San Lázaro, del Rímac. Pidió al nuncio Girasoli y al cardenal Cipriani que lo acompañen, así como a monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal, al cardenal Pedro Barreto y a monseñor Bambarén, quien lo ungió como sacerdote en 1984. Desde allí caminarán hacia la Catedral.

Cipriani insistió en su oposición al aborto y enfoque de género

- En la conferencia, el cardenal Cipriani agradeció a sus fieles y aprovechó la ocasión para dejar clara, una vez más, su posición contra el aborto, así como el enfoque de género. Al respecto, pidió que respeten sus opiniones. Solicitó a los medios de comunicación más apertura al debate.

Como adelantándose, dijo que "sería empequeñecer una decisión tan bonita del Papa, queriéndola reducir a peleítas de barrio, que se quiera interpretar este nombramiento como un respaldo a la Católica, como un respaldo a (la Teología de) la Liberación, como que la retrógrada del OPUS se va”.

Durante casi toda la conferencia, Cipriani tuvo un gesto serio. Apenas sonrió para la foto. Y se mostró fastidiado cuando los periodistas preguntaron por el caso Sodalicio.