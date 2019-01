Carlos Vásquez Romero

¿Cómo afectó la filtración de información sobre el caso “Los Temerarios del Crimen”?

Nos perjudicó mucho la investigación. Los investigados cambiaron sus domicilios, números de celulares, guardaron sus bienes que habrían ganado ilícitamente, y otras cosas. Nosotros estamos en la búsqueda de identificar a la persona que filtró información sobre la investigación.

¿A qué se debió esa filtración?

Ahora ya no hay secretos. No hay nada reservado. La filtración se pudo haber dado desde cualquier escenario, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la Policía u otra institución. Por eso queremos identificar a quienes facilitaron ese escenario. Hay que tener en cuenta que hay un fiscal superior (Abel Concha Calla) con prisión preventiva, por presuntamente decir que podía influir sobre mi persona y archivar la investigación.

¿Qué piensa sobre el rol que ha venido desempeñando la prensa?

Hay algunos malos periodistas que han vivido de la municipalidad, que han manejado el poco dinero que se tenía para publicidad. Eso hace daño. Se supone que el periodista es imparcial. Mis respetos para los periodistas de investigación y no los que hacen teléfono malogrado. Hay algunos periódicos que han vendido su línea editorial a la corrupción.

¿Cuáles son los principales avances de la investigación?

Es una investigación que recién empieza. Creo que no estamos ni en el 10% de las investigaciones. Si alguien viene y dice: “yo escuché que alguien dijo”. Eso es una especulación, pero es una especulación que estamos investigando. Estamos captando información que debe ser corroborada.

Hay muchas especulaciones por corroborar. ¿Qué tiempo puede tomar eso?

Yo puedo tener una información, que puede ser falsa o verdadera. Si esa información es falsa, la persona ya sabe lo que le corresponde. Si la información es verdadera, los elementos me pueden llevar a investigar otros casos, o formular nuevas imputaciones. No estamos en capacidad de confirmar o desmentir si lo denunciado es verdadero o falso porque nos encontramos en pleno proceso de verificación.

Con miras a una audiencia de apelación, ¿qué importante es que se confirme la prisión preventiva para el exalcalde y otros investigados?

El Colegiado (Primera Sala Penal de Apelaciones) puede confirmar o puede variar el criterio de prisión preventiva para los investigados. Para nosotros se debería confirmar la prisión preventiva.

Se ha cuestionado que se pida mandato de comparecencia para algunos investigados.

Nosotros podemos solicitar mandato de comparecencia con restricciones o prisión preventiva para cualquier investigado, es parte de nuestra estrategia. Sin embargo, esa facultad que tiene el Ministerio Público no significa que las personas estén absueltas de la investigación. En el caso de comparecencia, significa que la persona llevará la investigación en libertad. Prefiero dejar en libertad a un life y que me entreguen a 30 tiburones.

En la investigación, ¿se podría incluir a funcionarios que actualmente ejercen cargos públicos?

En eso estamos. Nadie tiene corona para no ser investigado, sea un familiar, un amigo o un funcionario. Yo puedo reunirme con tal o cual persona, y no hay delito. El tema es que si yo cometo delito, ahí si hay problema.

¿Existe investigación para los parlamentarios que habrían estado involucrados en “Los Temerarios”?

Conforme vamos acopiando evidencias de los testigos, colaboradores e imputados, nosotros debemos hacer un informe sobre eso. Cada declaración o testimonio debe ser corroborado, pues sino se archiva. Si se corrobora la información, se hace el respectivo informe y se lo deriva al fiscal de la Nación. Un proceso similar a lo del fiscal Abel Concha, donde se envió información a la Fiscalía Suprema (de Corrupción de Funcionarios).

¿Usted teme algún tipo de represalia?

Hay mucha gente que nos quiere hacer daño. Nos quieren en el suelo, por los diversos casos que estamos investigando. He tenido más de 50 quejas y 15 denuncias por casos como “Los Limpios de la Corrupción”, “Los Wachiturros”, etc. Hay personas con mucho poder que no nos quieren.

Lo dice por el robo que sufrió en su vivienda.

Para mí eso es un mensaje. He solicitado seguridad y espero que continúe, y no como el año pasado, cuando me cambiaron de seguridad sin comunicarme nada.