RMP: "La oferta termina cuando Barata empiece a hablar"

En la nueva edición de Sin Guion, Rosa María Palacios explicó que en febrero la Fiscalía, la Procuraduría y Odebrecht harán realidad el preacuerdo que proporcionará los testimonios de Jorge Barata y otros funcionarios de la empresa brasileña, lo cual pondrá en aprietos a los investigados en el Perú.

“Si Odebrecht lo cuenta todo y hacen un canto coral los investigados en el Perú ya no van a tener nada que añadir y, por lo tanto, van a tener que sufrir prisión por los delitos que han cometido”, detalló.

Según la abogada, los procesados tienen estos días para decidir si declararán o no ante la justicia. Sin embargo, la conductora precisó que existe un factor en contra, pues cabe la posibilidad de que el investigado se incriminé, pero no sea señalado por nadie.

“Los investigados en el Perú tienen que decidir que van a hacer frente a las declaraciones de Odebrecht porque si no confiesan hoy no tendrán una oportunidad después”, manifestó.

La conductora señaló que lo aconsejable es confesar, pues la información brindada será premiada con condenas bajas.

“Si viene otro que sabe tanto o más que tú y se lo cuenta a un fiscal ese te ganó porque no va a ir preso, su empresa va a pagar una reparación civil y tiene la posibilidad de moverse por Brasil o Perú”, comentó.

RMP indicó que el colaborador eficaz o el delator premiado aporta nuevos hechos e información valiosa para encausar a los implicados y averiguar la verdad.

“En vez de perder el tiempo desacreditando el acuerdo piensen bien que con su testimonio pueden parar los efectos de tiene el caso Odebrecht en ustedes mismo (…) Hay que pensar en el interés de uno mismo y de su familia”, especificó.

La abogada aseguró que, si Keiko Fujimori declara sobre el financiamiento de su campaña, ofrece nombres de empresarios y cuenta el proceso de encubrimiento de dinero podría cambiar su panorama.

“El fiscal está obligado a escucharla y probablemente se salve, pero tiene que hacerlo, si no lo hace y no reconoce no hay forma”, dijo la conductora.

Para RMP, la misma suerte correrían Ollanta Humala, Nadine Heredia y Alan García si aceptan su culpabilidad y proporcionan información de sus respectivos casos.

“Eso implica un acto voluntario de colaborar con la justicia por parte de las personas que están siendo investigadas. Piénsenlo bien la oferta termina cuando Barata empiece a hablar”, puntualizó.