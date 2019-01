Humala: "Es necesario que se firme acuerdo de colaboración con Odebrecht"

Luego que se filtrara el documento del preacuerdo de colaboración con Odebrecht, poniendo en peligro este, el expresidente Ollanta Humala señaló la necesidad de que se firme el convenio, con el objetivo de conocer los responsables por cometer delito de corrupción.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario y líder del Partido Nacionalista sostuvo que el acuerdo permitirá que no se consideren a todos los investigados como culpables.

“Es necesario que se firme un acuerdo de colaboración con Odebrecht para saber la verdad, para conocer finalmente quiénes se corrompieron junto a esta empresa y que no nos metan a todos en el mismo saco”, expresó Ollanta Humala.

El exmandatario es investigado junto a su esposa, Nadine Heredia, por financiamiento ilícito del gobierno venezolano en la campaña presidencial del 2006 y de Odebrecht y OAS en la del 2011.

La firma del acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña permitirá la entrega de información valiosa para las investigaciones relacionadas al caso Lava Jato, así como la declaración de exdirectivos ante un eventual juicio oral. No obstante, el fiscal José Domingo Pérez advirtió que esta corre peligro con la filtración del documento.

El magistrado indicó que los opositores a este convenio “tienen un interés de que no se lleve con éxito la finalización de este acuerdo y que no continúe el proceso, que termine y que haya impunidad”. Añadió que la filtración refleja que hay “informantes o personas que no están cumpliendo su labor adecuadamente dentro del Ministerio Público”.