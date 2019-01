Susel Paredes: Si Villarán ha cometido un delito, tendrá que cumplir sentencia

La gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes, habló de las investigaciones en contra de la exalcadesa de Lima Susana Villarán, con quien trabajó en comuna limeña.

Susel Paredes destacó que su amistad con Villarán es irrompible, pero aseveró que si es hallada culpable por haber recibido aportes de las empresas Odebrecht y OAS a la campaña por el No a la revocatoria, deberá asumir su responsabilidad e ir a prisión.

“Si Susana (Villarán) ha cometido un delito, ante los delitos no hay que tener misericordia y sea la sentencia que le pongan en el caso que fuera condenada, tendrá que cumplirla”, afirmó Susel Paredes en Canal N.

En esa línea, Susel Paredes, quien fue gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Villarán , manifestó sentir tristeza por lo que atraviesa Villarán e indignación por los exfuncionarios de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro y Gabriel Prado, quienes también están involucrados en esta investigación.

“A mí me da mucha pena porque yo quiero a Susana, ella me dio la oportunidad de servir a la comunidad”, sostuvo. “Los que tienen que dar la cara son los técnicos que estuvieron al lado de ella, que no hicieron bien su trabajo y no la aconsejaron bien, que fueron (José Miguel) Castro y (Gabriel) Prado”, criticó Susel Paredes.

Los testimonios de Ricardo Boleira, Jorge Barata y del publicista Valdemir Garreta, apuntaron a José Miguel Castro como el hombre de confianza de Villarán y gestor del financiamiento de la campaña del No a la revocatoria. Por su parte, Gabriel Prado figura en un documento del Banco de Andorra a las que Klienfeld, la off shore de Odebrecht, hizo depósitos.