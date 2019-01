Pérez: "Hay un compromiso de Zoraida Ávalos con el Equipo Especial"

Zoraida Ávalos asumió de forma interina el cargo como fiscal de la Nación el último 9 de enero. Desde entonces, ha ejecutado diversas acciones que han deslindado de la gestión de su antecesor, el cuestionado fiscal supremo, Pedro Chávarry, quien además tiene un impedimento de salida del país por 9 meses.

Es en este escenario que el fiscal José Domingo Pérez afirmó para Radio Santa Rosa que "hay un compromiso de Zoraida Ávalos con la función del Equipo Especial", luego de afirmar que será reubicado del sexto al cuarto piso, después del incidente de intento de ingreso a su oficina el 31 de diciembre.

"Estaba ubicado en el sexto piso donde sucedió el problema de la puerta y nos vamos a mudar al cuarto piso", afirmó en una entrevista que sostuvo esta mañana con Rosa María Palacios.

Asimismo, el fiscal de lavado de activos indicó que no tenía pensado trabajar durante la gestión de Pedro Chávarry, indicando que había presentado "un oficio solicitando que me regresen a mi plaza de origen", pues conocía los antecedentes y el entorno del entonces titular del Ministerio Público.

No obstante, Pérez precisó después que cambió de opinión cuando "Rafael Vela me aseguró que habría autonomía en nuestra función, me brindó esa confianza". También se pronunció sobre algunos vacíos en la institución debido a que desde que se retiró a la fiscal Erika Delgado, "quien estaba viendo el tema de financiamiento de campañas del partido aprista", no hay un reemplazo.

Como se recuerda, Zoraida Ávalos ha realizado cambios en la jefatura de la Unidad de Cooperación Judicial y Extradiciones de la Fiscalía retirando a Alonso Peña Cabrera y ha reemplazado también a la secretaria general de la institución, cercana al entorno de Chávarry.