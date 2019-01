Luz Salgado defiende a Bartra por ser mujer, pero justificó acoso a Noceda

Tras las críticas a una caricatura en la que Rosa Bartra aparece golpeada, su colega de bancada Luz Salgado se manifestó en las redes sociales y condenó el dibujo asegurando que es un ensañamiento contra las parlamentarias de Fuerza Popular.

“Nuestra solidaridad con Rosa Bartra, una vez más caricaturistas de Hildebrand se enseña con las mujeres de Fuerza Popular, mienten luchar contra la violencia, la ejercen continuamente contra nosotras”, escribió en su red social.

Que Luz Salgado no venga a dárselas de defensora de la mujer. Recordemos qué decía sobre el acoso de su colega de bancada Luis López a @PalomaNoceda. pic.twitter.com/uAoCbKAVV6 — Hurgar en la Memoria 🇵🇪 (@hurgamemoriaPE) 19 de enero de 2019

Sin embargo, en Twitter, le recordaron a Luz Salgado su discurso cuando Paloma Noceda denunció ante el Pleno del Congreso que fue acosada por el también fujimorista Luis López Vilela.

Luz Salgado afirmó que Paloma Noceda debió comentar el acoso en su momento e intentó justificar el accionar del legislador Luis López.

"A mi me duele lo que acaba de confesar la congresista Paloma, porque yo hubiera querido que en la mesa de mujeres, donde nos reunimos siempre, se hubiera hecho esa denuncia. [...]. Se le hubiera acusado en su momento", dijo.

"Nosotros debemos saber que cuando estamos en política tenemos que aprender a conocer a nuestros compañeros, y aquel que se quiere sobrepasar ¡un momentito, tú conmigo no te sobrepasas!. Pero hay que sabernos defender también. Siempre voy a defender a las mujeres, pero lo que no voy a hacer tampoco es ni siquiera darle el legítimo derecho. Tengo tres hijos varones y no quisiera que porque estén en un bus, y [en caso] los acusen y no tengan derecho a la defensa", añadió Luz Salgado.