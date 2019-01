Lourdes Flores: "Investigación a Martín Vizcarra no tiene ningún sentido"

La decisión de la comisión de Fiscalización, para investigar al consorcio Conirsa y sus vínculos con C y M Vizcarra, exempresa del presidente Martín Vizcarra, carece de sentido, según Lourdes Flores Nano.

No obstante, en entrevista con Canal N, indicó que sí hay contradicción en la declaración del mandatario, negando haber sido proveedor de Odebrecht.

“Yo creo que esta investigación a Martín Vizcarra, no tiene ningún sentido, me parece que no hay delito ni falta”, expresó Lourdes Flores, “pero es verdad que él está contradiciéndose porque no ha sido preciso y ha faltado a la verdad”.

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) consideró que el presidente dice “una verdad” al asegurar que “quién podía saber en el año tal de que yo contraté con una empresa determinada”, pero señaló que el enunciado no puede ser usado “en función a lo que me conviene o no”, sino que debe ser aplicado a todos.

Asimismo, consideró que hay declaraciones en base a conveniencia respecto a la decisión del Poder Judicial sobre la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho.

“Hace dos semanas, cuando la sala confirmó la prisión preventiva de Keiko Fujiimori, actuó correctamente; hoy que tomó una decisión distinta, ha actuado mal. Eso es lo que nos está pasando”, expresó Flores Nano.

Lourdes Flores añadió que “me parece que el juez ha sido imprudente al declarar en los términos que ha hecho. La sala llegó a la conclusión de que con esa opinión ha adelantado criterio y pierde imparcialidad”. Indicó que el juzgado ha indicado que el magistrado “no pude seguir siendo el que controla la legalidad del proceso”.