CAL abre proceso contra el fiscal Peña Cabrera por evitar preguntas sobre 'AG'

El Colegio de Abogados de Lima inició un proceso contra el fiscal Alonso Peña Cabrera por no formular preguntas sobre las iniciales 'AG' a Marcelo Odebrecht, esto en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato.

El fiscal Alonso Peña Cabrera fue cuestionado luego que el fiscal José Domingo Pérez revelara que, minutos antes del interrogatorio que realizó la Fiscalía peruana a Marcelo Odebrecht en Brasil, su colega le dijo: "sobre 'AG' no se pregunta".

“Una vez que recibo el expediente o la carpeta fiscal me entrevisto con el doctor Alonso Peña Cabrera, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional, para que me oriente sobre cuál iba a ser el mecanismo para obtener la declaración de Marcelo Odebrecht respecto a esta anotación [AG kuntur] y es así que cuando él me pregunta si iba a realizar preguntas sobre todas las inscripciones […] él me indica que AG no se pregunta”, dijo Domingo Pérez.

Tras ello, el fiscal Peña Cabrera explicó que no se podía realizar preguntas sobre estas iniciales debido a que el tema no fue agendado.

“Lo que el señor Domingo Pérez no está diciendo es que la carpeta que tenía era de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular. Tampoco dice que el interrogatorio (a Odebrecht) ya se había enviado a traducción (…) Era inviable hablar sobre 'AG', 'AG' nunca estuvo finalmente en la agenda, nunca estuvo en el diálogo. Nunca estuvo finalmente en la comunicación con él", precisó Peña.

Cabe precisar que, el último martes, Alonso Peña Cabrera fue retirado de la jefatura de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones.